Selección Mexicana : ¿Quienes fueron los grandes ausentes y las decepciones de la primera convocatoria de Jimmy Lozano?

Fue el pasado 10 de agosto cuando el exfutbolista Jimmy Lozano fue elegido como el nuevo timonel de la Selección Mexicana tras su interinato en la Copa Oro de este año 2023, por lo que fue ratificado rumbo al Mundial de 2026, mismo que se celebrará en conjunto entre Canadá, EU y México, y tras dar a conocer la primera convocatoria al tricolor bajo su mandato, las decepciones no se hicieron esperar, a través de las redes sociales iniciaron los debates.

Tras el regreso a las actividades en la Liga Mx después del fracaso que fue para los equipos mexicanos su participación en la Leagues Club , el exdelantero de Pumas se tomo el tiempo de acudir a todos los partidos en donde pudo analizar muy bien a cada uno de los mexicanos que juegan en territorio azteca, por lo que estaba listo para dar a conocer su lista definitiva para jugar en contra de Australia y Uzbekistán.

Lo que sí es un hecho, es que el timonel mexicano de 44 años de edad dejó una serie de interrogantes en sus seleccionados, ya que para millones de fans, hay algunos que no deberían de haber regresado al tricolor, y bien faltan algunos nombres que aportan mucho más al equipo, por lo que las opiniones se han dividi a través de las plataformas digitales.

Los ausentes de la Selección Mexicana

Fue la noche del pasado 29 de agosto cuando se confirmó la lista de los jugadores que defienden el escudo nacional en los encuentros que ya se tienen pactados, y lo que más ha sorprendido es que no se cuenta con la presencia de casi ningún jugador que está fuera del territorio azteca, pues al parece Lozano apuesta por el ‘talento de casa’, esto a pesar de que si se cuenta con la presencia de varios jugadores que militan en Europa.

Y es que en la lista se ausentan nombres de de algunos consentidos como César Montes, Hirving ‘Chuky’ Lozano, ‘Tecatito’ Corona, y hasta Luis Chavez, quien hace poco emigró al fútbol ruso y destacó por su participación en el mundial de Qatar 2022; esto sin mencionar el más esperado de todos Julián Quiñones, quién aún se encuentra en trámites migratorios para ser parte de la selección mexicana.

Pero esto no es todo, ya que hay algunos otros jugadores de la Liga MX, quienes también han brillado por su ausencia dentro de la Selección mexicana y algunos de ellos son: Carlos Acevedo, Rogelio Funes Mori, Victor ‘Pocho’ Guzmán, Henry Martín y hasta el mismo Diego Láinez, fueron algunos de los que los fans más esperaban.

Las grandes decepciones de la Selección Mexicana

Lo que sí es un hecho, es que no todos están muy contentos con los nombres que se tienen dentro de la lista de seleccionados en redes sociales, pues muchos se dice que la Federación Mexicana de Futbol se niega a hacer el tan esperado cambio generacional que tanto se ha pedido desde hace varios años, pues para los fans, hay algunos jugadores que ya no están en su nivel para seguir dentro de las convocatorias.

Nombres como el de Guillermo Ochoa, Hector Herrera y Raúl Jiménez son algunos de los que los fans han rechazado por su bajo desempeño que han tenido a la hora de vestir la camiseta del tricolor en las últimas ocasiones en las que han sido convocados, por lo que se han dividido las opiniones, para para otros fans, estos forman parte de la experiencia y el arropar a las nuevas generaciones.

Pero no sólo ellos, ya que hay algunos otros nombres como el del delantero Uriel Antuna y el portero Toño Rodríguez, que no han llenado del todo el ojo de la afición, ya que al parecer no ha tenido muy buen desempleo en convocatorias pasado y se cree que hay otros nombres que bien podrían ocupar sus lugares y disputar los encuentros.

