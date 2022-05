Liga MX: Xolos, Toluca y Bravos pagarán multa por descenso

Después de que en la jornada 17, Querétaro derrotó 4-0 a Bravos de Juárez y Toluca igualó en casa del León se definió cuáles serán los equipos que pagarán la multa mllonaria por el descenso de la Liga MX.

Los tres equipos que tendrán que pagar la multa son Toluca, Xolos y Bravos al sumar 120, 107 y 100 puntos respectivamente para colocarse en los últimos escalones de la tabla de cociente de la Liga MX.

¿Cuánto deberán pagar los últimos equipos en la Liga MX?

Los Diablos Rojos del Toluca tendrán que pagar la multa de 33 millones de pesos por terminar en el lugar 16 y no haber descenso.

Toluca pudo haberse salvado de la sanción, pero Querétaro se impuso alcanzó los 121 puntos y llegar al lugar 15. Mazatlán venció 2-1 a Puebla y con ello se libró de pagar la sanción económica al alcanzar 123 puntos.

Los Bravos de Juárez deberán desenbolsar 80 millones de pesos al finalizar en la última posición de la tabla de cocientes, con 100 puntos.

En tanto los Xolos de Tijuana tienen que pagará 47 millones de pesos por posicionarse en el sitio 17 de dicha tabla.

Equipos que jugarán el repechaje de la Liga MX

En contraparte los equipos que se verán las caras en la antesala de la fiesta grande, serán Chivas, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, San Luis, Pumas y Mazatlán.

Calificados a repechaje:

5 Puebla

6 Chivas



7 Monterrey

8 Cruz Azul

9 Necaxa

10 San Luis

11 Pumas

12 Mazatlán

Repechaje 2022

Asi serán los duelos del repechaje de la Liga MX que se juega a un partido en la cancha del mejor colocado en la tabla general:

Puebla (5) vs Mazatlán (12)

Chivas (6) vs Pumas (11)

Monterrey (7) vs San Luis (10)

Cruz Azul (8) vs Necaxa (9)

