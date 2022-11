Liga MX: Conoce a Veljko Paunovic, el nuevo director técnico de Chivas

Las Chivas de Guadalajara continúan con su restructuración tras haber rescindido de Ricardo Peláez y contratar a Fernando Hierro. Ahora tienen un nuevo integrante en el cuerpo del equipo y es Veljko Paunović, quien será el nuevo director técnico del “Rebaño”.

¿Quién es Veljko Paunović?

El nuevo mandamás del vestuario tapatío tiene un pasado previo a ser entrenador. El serbio debutó como jugador en su liga natal con el Partizan Belgrado, la temporada 1994-1995, donde solo estuvo una campaña jugando 13 partidos y anotando un solo tanto para los serbios.

Tras solo una temporada en su liga nacional, Veljko Paunović emigró a La Liga en España y pasó por seis equipos durante su primera etapa: C.A Marbella, Atlético de Madrid B, Atlético de Madrid, RCD Mallorca, Real Oviedo y CD Tenerife.

Luego de haber jugado en España durante diez años (1995-2005), Veljko Paunović probó suerte en la Bundesliga (Alemania), con el Hannover 96, pero solo fueron siete partidos los que disputó y se fue del club alemán sin ningún tanto en su lista.

Después del mal paso por Alemania, el serbio regresó a España con el Getafe para jugar dos temporadas, anotar 14 goles y nuevamente e intentar probarse fuera de La Liga tras haber vuelto por dos campañas.

Rubin Kazan, de la liga rusa, fue su equipo siguiente, donde al igual que en los otros equipos fuera de España a Veljko Paunović no le fue bien y tras una sola temporada en Rusia volvió a La Liga por segunda vez en su carrera para jugar una sola temporada con el UD Almería y marcar solo dos goles en siete partidos.

Entrando al final de su trayectoria como futbolista, Veljko Paunović regresó al club donde debutó (Partizan Belgrado) para jugar tres temporadas y solo convertir dos tantos a su favor.

En 2011 llegó a la MLS para acabar su carrera como jugador en el Philadelphia Union con solo tres goles.

¿A cuáles equipos ha dirigido Veljko Paunović?

Tras haberse retirado como jugador acabando la temporada del 2011, el serbio no tardó nada en debutar como entrenador , y es que en la temporada 2012 tomó las riendas de la Selección de Serbia Sub 20, ganando el Mundial Sub 20 en 2015 y derrotando 2-1 a Brasil.

Al haber ganado dicho torneo, el entrenador serbio puso su nombre en el radar de varios clubes que lo comenzaban a ver. Tiempo más tarde fue el Chicago Fire de la MLS, quien se hizo de sus servicios desde la campaña 2015 hasta 2019.

En el 2020 “cruzó el charco” para entrenar en el Reading, club de la Championship (segunda división de Inglaterra), donde dirigió hasta hace algunos días antes de hacer oficial su llegada a las Chivas , donde tendrá un nuevo reto como entrenador.

Será cuestión de tiempo para ver si es atinada la apuesta de Fernando Hierro y Amaury Vergara, al traer un técnico que como entrenador aún no ha demostrado mucho y su conocimiento sobre la Liga MX es nulo.

¿Crees que Veljko Paunović sea el indicado para dirigir a Chivas?

