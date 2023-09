Así se ganó Kobe Bryant el apodo de La ‘Mamba Negra’

Kobe Bryant, la leyenda de la NBA que falleció en un trágico accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020, fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Con 5 anillos de campeón, 2 premios MVP de las Finales, 1 premio MVP de la temporada regular y 18 selecciones al All-Star, Bryant dejó un legado imborrable en el deporte que amaba.

Pero además de sus logros deportivos, Bryant también era conocido por su apodo: Black Mamba. ¿De dónde surgió este sobrenombre y qué significaba para él?

Según el propio Bryant, él se inspiró en la película ‘Kill Bill’, del director Quentin Tarantino, donde la protagonista, interpretada por Uma Thurman, se enfrenta a una asesina llamada Black Mamba, que a su vez toma su nombre de una de las serpientes más venenosas y rápidas del mundo.

Bryant adoptó este apodo para crear una personalidad alterna en la cancha, que le permitiera separar su vida personal de su carrera profesional, especialmente después de afrontar una acusación de agresión sexual en 2003, que dañó su imagen pública y su matrimonio.

“Pasé de ser una persona que estaba en la cima de su juego, tenía todo por venir, a un año después, sin tener absolutamente ninguna idea de hacia dónde va la vida o si vas a ser parte de la vida como todos la conocemos”, dijo Kobe Bryant en el documental ‘Muse’ de 2015, donde reveló como creó a su alter ego para lidiar con las presiones fuera de la cancha durante el año posterior a sus acusaciones.

“Tenía que organizar las cosas. Así que fui al lugar más oscuro al que pude ir para crear algo que me ayudara a concentrarme y ganar”, dijo Bryant en una entrevista con The New Yorker en 2014.

El apodo se popularizó entre los aficionados y los medios de comunicación, que lo usaban para referirse a Kobe Bryant como un halago y un reconocimiento a su talento y su carisma. El propio Bryant lo incorporó a su marca personal, quien después lanzó una línea de zapatillas deportivas con Nike llamada ‘Nike Kobe Black Mamba’.

Además, Bryant creó una fundación benéfica llamada ‘The Mamba Sports Foundation’, que apoya a jóvenes atletas y promueve el desarrollo social y emocional a través del deporte. Tras su muerte, la fundación cambió su nombre a ‘The Mamba & Mambacita Sports Foundation’, en honor a su hija Gianna, quien también falleció en el accidente y compartía la pasión de su padre por el baloncesto.

A pesar de las controversias, Kobe Bryant se posicionó como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Fue una inspiración para millones de personas que admiraban su determinación, su pasión y su espíritu ganador, por lo que su apodo de Black Mamba refleja ahora la esencia que lo convirtió en una leyenda del deporte.

