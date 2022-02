Juan Toscano logra histórico segundo lugar en concurso de clavadas

El basquetbolista mexicano de los Warriors de Golden State, Juan Toscano, finalizó segundo en el Concurso de Clavadas del fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA.

El nacido en Oakland, pero de sangre azteca, salió a la duela luciendo un jersey y tenis negro con el dorsal y su apellido teñidos en verde, blanco y rojo.

En la ronda preliminar, el mexicoamericano brilló con un giro 360 que le permitió avanzar a la final frente al público de Cleveland, Ohio.

⬇️Este tuit se responde con palabras de orgullo de lo que nos generó @juanonjuan10 en el #ATTSlamDunk ¡GIGANTE! pic.twitter.com/Ud6WSOD7b1 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) February 20, 2022

Juan Toscano, quien ha sido varias veces convocado a la Selección Mexicana de Baloncesto, contó con el apoyo de su compañero All-Star en el equipo con sede en San Francisco, Andrew Wiggins.

Ya en la lucha por la corona, Toscano-Anderson no pudo completar su tercera clavada y fue superado por Obi Toppin, de los New York Knicks.

Juan Toscano primer mexicano en el All-Star Weekend

Toscano se convirtió en el primer basquetbolista con nacionalidad mexicana en ser invitado al All-Star Weekend, y señaló que se siente orgulloso de llevar el nombre de México a lo más alto.

Siempre es importante para mí representar a México porque es la mitad de lo que soy y ahí empezó mi carrera. La liga mexicaname dio una oportunidad. No estaría aquí si no hubiera jugado en esa liga. dijo

“Fue emocionante formar parte de esto, es algo grande que he visto desde que tomé un balón de basquetbol. Estoy feliz. El segundo puesto no está mal. No es el primero, pero no está mal”, añadió el mexicano.

En su tercera temporada con los Warriors, Juan Toscano promedia 4.5 puntos y 2.6 rebotes en 14.5 minutos por noche.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga