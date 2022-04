Erick Gutiérrez y el PSV se coronan en Copa ante el Ajax de Edson Álvarez

En lo que fue la final de la Copa neerlandesa entre el PSV de Erick Gutiérrez y el Ajax de Edson Álvarez, el “Guti” y los granjeros lograron doblegar a su similar para coronarse campeones del torneo copero.

El cotejo entre los gigantes de la Eredivisie comenzó a tomar forma con el gol al minuto 23 de Ryan Gravenberch, esto, luego de la asistencia del neerlandés Davyu Klaassen. Minutos más tarde, los de Ámsterdam lograron marcar el 2-0 temporal, sin embargo el árbitro del partido anuló la anotación de Noussair Mazraoui por fuera de lugar.

Para parte complementaria, fue el propio Erick Gutiérrez quien logró empatar el partido en el Estadio Feyenoord, pues con un cabezazo al minuto 48, el canterano del Pachuca de la Liga Mx, puso el 1-1 temporal.

Sin embargo dos minutos más tarde, el neerlandés Cody Gakpo puso el 2-1 definitivo con el que el conjunto granjero terminó por llevarse la Copa de la liga a Eindhoven.

Cabe señalar que a Edson Álvarez jugó 72’ minutos del encuentro, mientras que Erick Gutiérrez disputó todo el partido, además de que fue reconocido como uno de los mejores jugadores en el terreno de juego.

Selección Mexicana confirma partidos amistosos rumbo a Qatar 2022

Ante la actuación de los seleccionados del Tricolor en el futbol neerlandés, cabe recordar que luego tanto Ercik Gutiérrez y Edson Álvarez podrían ser convocados para los partidos amistosos que confirmó la Selección Mexicana el pasado 14 de abril.

A través de un comunicado, la Selección Azteca informó que el primer rival al que se medirán en un amistoso será contra la selección de Guatemala, el cual se disputará el próximo 27 de abril a las 19:30 en Florida, Estados Unidos.

Resto de los partidos amistosos rumbo a Qatar 2022

· México vs Nigeria: 28 de mayo a las 19:08 en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

· México vs Uruguay: 2 de junio a las 18:30 en el State Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos.

· México vs Ecuador: 5 de junio a las 18:30 en el Soldier Field de Illinois, Estados Unidos.

· México vs Paraguay: 21 de agosto a las 20:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta Georgia, Estados Unidos.

