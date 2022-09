André Marín; este es el padecimiento que ha deteriorado su salud

André Marín Puig es un periodista y comentarista deportivo que nació el 28 de abril de 1972 y que inició su carrera 1988 en TV Azteca, se encargaba de las coberturas en cancha de algunas transmisiones de la Liga MX y de la Selección Mexicana .

Comenzó a tomar impulso al formar parte de los comentaristas en la mesa de Los Protagonistas o DeporTV con gente como José Ramón Fernández o David Faitelson y compartió transmisiones con Jorge Campos, Luis García y Christian Martinoli.

Para los que preguntan que tiene André Marín, el conductor de la Última Palabra tiene un bacteria llamada Clostridium Difficile.



"Es una infección que sino te la cuidas con antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar los intestinos y el páncreas."



Esto dijo él mismo. pic.twitter.com/Jp4B2Mm4ft — •FAFHOO• (@Fafhoo) September 26, 2022

Ha sido corresponsal en los eventos deportivos más importantes como son la Copa del Mundo de Italia 1990 hasta la de Brasil 2014, además de Juegos Olímpicos desde Barcelona 1992 y hasta los de Londres 2012.

La Copa América de Ecuador 1993, cuando la Selección Azteca llegó a la final contra Argentina y la de Venezuela en 2007.

La enfermedad que afecta a André Marín

En 2012 André Marín llegó a la cadena Fox Sports donde dirige un programa estelar y el que ha tenido que dejar por un tiempo debido a un padecimiento que ha afectado su estado de salud.





En 2020 quienes seguían su programa se empezaron a cuestionar sobre su estado de salud debido a que se le notaba bajo de peso, y fue el mismo André Marín aclaró a través de su cuenta de instagram quien aclaró el tema:

“Les quiero comentar que estoy en perfectas condiciones, tuve una infección gastrointestinal muy fuerte desde el año pasado y afortunadamente mis médicos me lograron sacar adelante en base a un tratamiento con antibióticos. Incluso estuve unos días en el hospital. Si bajé de peso indudablemente pero estoy en plena fase de recuperación”, agregó. View this post on Instagram ???? ¡LES ACLARO TODO! ???? En los últimos días han salido rumores acerca de mi estado de salud, en este video les platico como estoy y en qué condiciones estoy. ¡Gracias a todos!”.

Sin embargo hace unos días el comentarista volvió a recaer y dejar la conducción de su programa, pues la bacteria que ha afectado a André Marín es la Clostridium difficile y esta puede causar diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis.

Según declaraciones del propio André Marín esta bacteria la ha mantenido en tratamientos severos con antibióticos y a pesar de mejorar no ha podido superarla del todo.

Según el portal Mayo Clinic “La Clostridioides difficile es una bacteria que causa una infección del intestino grueso (colon). Los síntomas pueden abarcar desde diarrea hasta daños en el colon que ponen en riesgo la vida. La bacteria a menudo se conoce como C. difficile o C. diff.”

La cadena Fox Sports ha expresado todo su apoyo al famoso comentarista a quién esperan regrese luego de su recuperación.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

hcj