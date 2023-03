Eliminado del Exatlón All Star 2023: Este fue el atleta que dejó las playas

¿No viste quién fue el eliminado del Exatlón All Star 2023 este 5 de marzo? No te preocupes y no busques más, pues a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre cuál fue el atleta que dejó las playas más demandantes de toda la televisión mexicana hace menos de 24 horas.

Pero antes de darte a conocer el nombre del atleta que salió del Exatlón All Star 2023, es importante mencionarte que días atrás fue el equipo azul quien ganó la primera batalla por la Supervivencia, sin embargo, en el segundo enfrentamiento de fueron los rojos quienes salieron avantes.

Es por ello que la lucha por saber quién permanecía dentro de las playas del programa deportivo más visto día a día en México, se definió con un duelo cruzado entre rojos y azules.

¿Quiénes fueron al duelo de eliminación el 5 de marzo en Exatlón All Star?

Luego que el equipo azul lograra conquistar en dos ocasiones el duelo de eliminación, se confirmó que la pugna máxima se debería llevar a cabo con dos rojos y un azul disputando su permanencia en las playas del Exatlón All Star.

Con ello, fueron Omar Esparza y Lino los atletas rojos que tuvieron que refrendar su espacio en esta competencia, mientras que por los azules fue Keno quien llegó para defender su espacio en el Exatlón.

Vale la pena mencionar que fue en un duelo de primera instancia entre Omar y Lino que se definió la llave final de la eliminación del reality, la cual se disputó precisamente entre el exfutbolista y Keno.

Fue en este duelo directo que Omar Esparza quedó como el cuarto eliminado del Exatlón All Star 2023.

¿Quiénes son los eliminados hasta el momento en Exatlón All Star 2023?

Con la salida de Omar Esparza, ya son un total de cuatro los eliminados de esta competencia, pues anteriormente salieron Valeria Payén del equipo rojo, Natali Brito del equipo azul y Dan Noyola del mismo equipo celeste.

Con ello, son dos eliminados por bando los que ha dejado hasta el momento esta edición del Exatlón All Star 2023.

Vale la pena mencionar que el próximo duelo de eliminación se podrá vivir el próximo domingo 12 de marzo, fecha en la que los atletas con peor rendimiento en esta semana, tengan que salir a defender su puesto en las playas del Exatlón.

