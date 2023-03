¡Viene lo mejor! Así se jugarán los cuartos de final de la Champions League

Al terminar la segunda fase del torneo de clubes más importante de Europa y podría decirse que del mundo, ya conocemos a los 8 mejores equipos del viejo continente que se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions League 2023 para conocer a los cuatro semifinalistas.

¿Qué equipos calificaron a cuartos de final de la Champions League 2023?

Se acabó la etapa de octavos de final en la que 16 escuadras se enfrentaron a duelos a visita reciproca para saber quiénes son los ocho mejores equipos de Europa y que protagonizarán la etapa de cuartos de final de la Champions League donde vendrá lo mejor, pues estrellas como Erling Haalland, Karim Benzema, Lautaro Martínez y más se verán las caras en grandes partidos:



Real Madrid de España

Bayern Múnich de Alemania

Benfica de Portugal

Manchester City de Inglaterra

Chelsea de Inglaterra

Napoli de Italia

Inter de Milán de Italia

AC Milán de Italia

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Champions League 2023?

El exjugador turco, Hamit Altintop y el exfutbolista holandés Patrick Kluivert fueron los encargados de dar a conocer las llaves de cuartos de final de la Champions League 2023 que se juagrán de la siguiente manera:

Real Madrid vs Chelsea

Inter de Milán vs Benfica

Manchester City vs Bayern Múnich



Ac Milán vs Napoli

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Champions League 2023?

Una vez que conocemos cuáles serán las llaves de los cuartos de final de la Champions League te contamos que los partidos de ida de esta fase serán el martes 11 y el miércoles 12 de abril, mientras que los juegos de vuelta el 18 y el 19 de abril con lo que continúa el camino rumbo a la gran final en Estambul, Turquía el 10 de junio de este 2023.

