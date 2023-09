Red Bull revela detalles sobre futuro de Helmut Marko tras comentarios contra Sergio ‘Checo’ Pérez

El escándalo que han generado las polémicas declaraciones de Helmut Marko, en contra del piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez , parece que no tienen fin, pues hasta ahora, la FIA ha tomado una decisión en el asunto del austriaco de 80 años de edad y el mismos Christian Horner, director de Red Bull Racing se postula en torno al escándalo y las razones por las que la escudería se había mantenido al margen de las declaraciones.

Recordemos que fue hace dos semanas, cuando el nacido en Guadalajara, Jalisco se quedó con el segundo lugar en el Gran Prix de Italia, pero eso no llenó por completo las expectativas de Helmut, quien nunca ha estado del todo convencido con el talento del compañero de Max Verstappen , pues aseguró que el piloto de 33 años de edad no se concentra lo suficiente por ser ‘sudamericano’, lo que ha generado la indignación del mundo entero por sus comentarios racistas.

Sin embargo, ha sido el mismo Sergio ‘Checo’ Pérez, quien salió a asegurar que las cosas con él ya estaban completamente habladas, pues a pesar de todo, el asesor de red Bull fue a hablar con él y a pedirle perdón, por lo que daban carpetazo por completo al tema; sin embargo, los fans de tapatío siguen muy molestos por los comentarios, y habrían presionado mucho a la escudería por no manifestar su apoyo a uno de sus pilotos.

Cabe mencionar que de parte de la F1, no ha sido sólo el mexicano quien ha hablado del tema, pues el líder de Mercedes, Lewis Hamilton también condenó las declaraciones y la postura de silencio que ha tenido Red Bull en torno a los comentarios sobre las raíces y orígenes de Pérez, mientras que el bicampeón Max Verstappen prefirió mantenerse al margen y asegurar que todo ya estaba hablado a puerta cerrada dentro de los involucrados.

Christian Horner, respalda por completo a Sergio ‘Checo’ Pérez

Tal ha sido la presión mediática que ha generado el asunto, que ahora ha tenido que ser el mismo director de Red Bull Racing quien ha tenido que salir a hablar al respecto, y lo ha hecho para el portal The Race, en donde ha mostrado todo su apoyo para el segundo lugar de la tabla del campeonato mundial de la Fórmula 1, pues muchos aseguran que ha dado la espalda a Helmut Marko:

“Helmut ha pedido perdón. No es un empleado de Red Bull Racing, así que no sé por qué debemos emitir un comunicado. Él es parte de un grupo más amplio de la marca Red Bull y ellos sí que han exigido una disculpa en el canal Servus TV. Hemos hablado de ello y sé que lamenta lo que dijo. Hemos hablado con la FIA y la FOM durante las últimas semanas y las sanciones son cosas suyas, no del equipo”, comentó Horner.

Cabe mencionar que de parte de la La Federación Internacional del Automóvil (FIA), ya fue advertido por escrito en torno a los comentarios en contra del piloto mexicano, de acuerdo con el Código de Ética, además, Horner confesó que hasta el momento ‘Checo’ sigue siendo una pieza fundamental y muy importante para el equipo, y así ha sido desde su llegada en 2021, pues además aseguran estar de manteles largos por la carrera número 250 de su piloto, Sergio ‘Checo’ Pérez.

