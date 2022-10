Champions League hoy: Horario y días de partidos de la jornada 5

Luego de haber tenido un descanso en la actividad, la Champions League hoy regresa para jugar su penúltima fecha de la fase de grupos en donde se empezarán a definir los lugares para los cuartos de final que se jugarán luego del Mundial de Qatar 2022.

La jornada 5 de la Champions League hoy y mañana tendrá 16 encuentros entre los que destacan el Borussia Dortmund vs Manchester City y el Benfica vs Juventus, además de los duelos cruciales del Inter de Milán vs Viktoria Plzen y el Barcelona vs Bayern Múnich, juegos que podrían definir el futuro del cuadro blaugrana, pues se mantienen con respirador a dos fechas de terminar la fase de grupos.

¿Cuándo se jugarán las jornadas de la Champions League?

Las jornadas de la fase de grupos de la Champions League se jugarán en las siguientes fechas:

Jornada 1: martes 6 y miércoles 7 de septiembre

Jornada 2: martes 13 y miércoles 14 de septiembre

Jornada 3: martes 4 y miércoles 5 de octubre



Jornada 4: martes 11 y miércoles 12 de octubre

Jornada 5: martes 25 y miércoles 26 de octubre

Jornada 6: martes 1 y miércoles 2 de noviembre

Fechas y horarios de la jornada 5 de la Champions League

Las horas de los partidos son en tiempo del centro de México y se jugarán entre el martes 25 y miércoles 26 de octubre de 2022.

Partidos Champions League hoy martes 25 de octubre:

11:45 a.m.

RB Salzburg - Chelsea

Sevilla - København

14:00 p.m.

PSG - Maccabi Haifa

Borussia Dortmund – Manchester City

NK Dinamo Zagreb – Milán

Benfica – Juventus

Celtic - Shaktar

RB Leipzig – Real Madrid

Partidos Champions League miércoles 26 de octubre:

11:45 a.m.

Inter de Milán – Viktoria Plzen

Brujas - Porto

14:00 p.m.

Frankfurt – Marsella

Barcelona – Bayern Múnich

Ajax – Liverpool

Atlético de Madrid vs Bayern Lverkusen

Tottenham – Sporting Lisboa

Napoli - Rangers

