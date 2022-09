Champions League 2022: Estos son los horarios y juegos de la jornada 2

Luego de que la semana pasada iniciara oficialmente la UEFA Champions League de la temporada 2022-2023, este próximo martes 13 de septiembre se disputarán los juegos de la jornada 2 de la competición de clubes más importante del futbol.

Es por eso que a continuación, te dejaremos cuales son los juegos y horarios de la próxima fecha del torneo que definirá al ganador de “la orejona” en mayo del 2023.

¿Cuándo se jugarán las jornadas de la Champions League?

Jornada 2: martes 13 y miércoles 14 de septiembre

Jornada 3: martes 4 y miércoles 5 de octubre

Jornada 4: martes 11 y miércoles 12 de octubre

Jornada 5: martes 25 y miércoles 26 de octubre

Jornada 6: martes 1 y miércoles 2 de noviembre



Fechas y horarios de la jornada 2 de la Champions League

Juegos martes 13 de septiembre

Viktoria Plzen vs Inter de Milán | 11:45 | TNT, HBO Max

Sporting CP vs Tottenham | 11:45 | Cinemax, HBO Max

Bayer Leverkusen vs Atlético de Madrid | 14:00 | Cinemax, HBO Max

Bayen Múnich vs Barcelona | 14:00 | TNT, HBO Max

Liverpool vs Ajax | 14:00 | HBO Max



Marsella vs Eintracht Frankfurt | 14:00 | HBO Max

Porto vs Club Brujas | 14:00 | HBO Max

Juegos miércoles 14 septiembre

AC Milán vs Dinamo Zagreb | 11:45 | TNT, HBO Max

Shakhtar vs Celtic | 11:45 | Cinemax, HBO Max

Chelsea vs Salzburgo | 14:00 | Cinemax, HBO Max

Copenhague vs Sevilla | 14:00 | TNT, HBO Max

Juventus vs Benfica | 14:00 | HBO Max

M. Haifa vs PSG | 14:00 | HBO Max

Manchester City vs Borussia Dortmund | 14:00 | HBO Max

Rangers vs Napoli | 14:00 | HBO Max

Real Madrid vs RB Leipzig | 14:00 | HBO Max

