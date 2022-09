Andy Ruiz regresa al ring con un triunfo ante el cubano Luis Ortiz

El mexicano Andy Ruiz Jr vence con decisión unánime de los jueces al cubano Luis “King Kong” Ortiz en la Crypto Arena de Los Ángeles, California, en la categoría de los pesos pesados.

En el primer round, Andy Ruiz mostró velocidad, pero el cubano logró conectar más golpes en el rostro del mexicano.

En el segundo episodio, el mexicoamericano se recuperó y con tremendo derechazo mandó a la lona a Luis Ortiz, pero al recuperarse el cubano dio metralla y conectó un par de buenos golpes.

Para el tercer round, Andy Ruiz mostró ímpetu y colocó un par de golpes en el cuerpo de “King Kong” Ortiz. Ambos se mostraron cautelosos.

En el cuarto y quinto round, ambos peleadores no soltaron los brazos y siguieron estudiándose. El mexicano no aprovechó su velocidad. El cubano conectó más golpes.

Los espectadores de la arena comenzaron abuchear a los contendientes.

La pelea se hizo vieja y las revoluciones comenzaron a bajar en el sexto round, los golpes llegaron muy poco por King Kong.

En el séptimo round el cubano Luis “King Kong” Ortiz se veía cómodo en el ring cuando Andy Ruiz lo mandó una vez más a la lona.

En el octavo round Andy Ruiz salió con más garra y logró soltar más golpes, el cubano salió más cuidadoso.

En el noveno episodio, el mexicoamericano salió muy cuidadoso para no ser conectado por los puños del cubano. Andy resbaló y conectó un par de golpes que contuvo su contrincante.

La pelea llegó al round 10, King Kong traía buen ritmo y trató de conectar a Andy Ruiz.

En el penúltimo episodio, Andy Ruiz conectó un par de golpes en la humanidad del cubano, quien ya tenía el ojo izquierdo cerrado.

Ya en el último round, Andy Ruiz buscó no ser conectado por la izquierda del cubano, quien buscó el KO, logró conectar un golpe que sembró al mexicano, pero no la suerte no lo acompañó.

Las tarjetas de los jueces: 113-112, 114-111 y 114-11.

El ‘Destroyer’ regresó al ring luego de un año de inactividad, cuando el 1 de mayo de 2021 derrotó a Chris Arreola.

Andy Ruiz ahora tiene una marca de 35 peleas ganadas, 22 nocauts y dos derrotas.

El cubano Luis “King Kong” Ortiz, tiene 43 años, y ahora ostenta una marca de 33 victorias (28 KOs), tres derrotas y dos peleas sin resultado.

El originario de Mexicali, Baja California dejó a Eddy Reyno y al Canelo Team, y ahora se preparó con Alfredo Osuna.

