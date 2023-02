El 7 veces convocado al Pro Bowl de la NFL, A. J. Green anuncia retiro

Adriel Jeremiah o A. J. Green anunció su retiro de los emparrillados de la NFL a los 34 años de edad y luego de jugar 12 temporadas en la máxima liga de futbol americano del mundo.

¿Quién es A. J. Green?

A. J. Green fue elegido por los Cincinnati Bengals en la primera ronda del Draft de la NFL de 2011 con quienes ganó dos títulos de división y calificó 3 veces a la ronda de comodines, para después ir a los Arizona Cardinals donde las lesiones lo han alejado de sus grandes marcas, razón por la cual hoy anunció su retiro de los emparrillados profesionales.

Estadísticas de A. J. Green

El ahora exjugador de los Arizona Cardinals fue considerado uno de los mejores receptores de la NFL de los últimos tiempos con 727 pases atrapados, 10 mil 514 yardas y 70 touchdowns, estadísticas que le valieron para estar seleccionados en 7 juegos de estrellas de la NFL.

El mensaje con el que A. J. Green anunció su retiro

A través de su cuenta de Instagram el receptor anunció que dejaría el futbol americano profesional de la NFL:

“Nunca he sido un hombre de muchas palabras, así que seré breve. Gracias. Gracias a todos los que me han apoyado, animado e inspirado a lo largo de mi carrera. Un agradecimiento especial a la Universidad de Georgia, Cincinnati Bengals y Arizona Cardinals por la oportunidad de perseguir mis sueños. Me he mantenido fiel al juego y no me debe nada. Sean bendecidos ¡Los amo a todos! Comienza el próximo capítulo”. Publicó el receptor.

