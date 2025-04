Matar o morir: Ve EN VIVO el Juárez vs Pumas en el Play In de la Liga MX

El Play In de la Liga MX comenzará con el partido de Juárez vs Pumas este domingo 27 de abril. Un encuentro que se podrá disfrutar gratis y en vivo para todo el país, del que te contamos todo para que no te pierdas ningún detalle.

Recordemos que Pumas avanzó en el décimo lugar de la tabla general, el último para acceder al Play In, mientras que Juárez lo hizo en el noveno puesto; con esto se enfrentarán entre ellos en casa de los ‘Bravos’.

Hora en la que empieza el Pumas vs Juárez

La cita para este cotejo es a las 4:50 de la tarde, un horario perfecto para disfrutar del futbol mexicano mientras uno se relaja un domingo por la tarde, a menos que sea aficionado de alguno de los dos equipos que podría quedar eliminado.

¿Dónde ver el Juárez vs Pumas en vivo por el Play In de Liga MX?

Como no podía ser de otra forma, este partido se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7, en las pantallas de TV Azteca que dan señal completamente gratuita a los 32 estados de la República Mexicana.

Recuerda que este partido también se puede ver en línea completamente gratis a través de AztecaDeportes.com , en donde podrás seguir el juego desde tu celular, computadora o tablet.

Un partido en el que tendremos al mejor narrador de futbol, Christian Martinoli, quien estará acompañado de uno de los mejores comentaristas/analistas, como lo es David Medrano.

Explicación breve del Play In de la Liga MX

Se trata de un nuevo formato de “repechaje” que implementó el futbol mexicano hace un par de años, en el que los equipos que terminaron en el lugar 7, 8, 9 y 10 de la tabla general se enfrentan entre ellos para conseguir los últimos dos boletos a la Liguilla.

El ganador del 7 vs 8 avanza directamente a Liguilla como séptimo lugar general; por otro lado, el camino es un poco más largo para el ganador del 9 vs 10, ya que este se tendrá que enfrentar al perdedor del 7 vs 8 y entre ellos se definirá al último invitado a la ‘Fiesta Grande’.

¿Contra quién va el ganador del Pumas vs Juárez?

Considerando este formato, el ganador de Juárez vs Pumas se tendrá que enfrentar al perdedor del Rayados vs Pachuca; quien quiera que avance en este juego, estará obligado a ganar uno más y así poder colarse en el último puesto de la Liguilla.

