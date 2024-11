No van por TV abierta: Hora y por dónde ver el Chivas vs Atlas y Xolos vs América por Play In

Después de la fecha FIFA de noviembre en donde la Selección Mexicana consiguió su pase a la Final Four de la Nations League, dará inicio el llamado Play In de la Liga MX con los partidos Chivas vs Atlas , así como el Xolos vs América en busca de los últimos dos invitados a la Liguilla del Apertura 2024.

Será este mismo jueves 21 de noviembre que se dará a conocer el rival del Toluca en la próxima Liguilla de la Liga MX, así como los equipos que disputarán el tercer partido del Play In el próximo fin de semana.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles en relación a qué hora y por dónde podrás ver el Chivas vs Atlas y el Xolos vs América, los cuales no pasarán por ningún canal de televisión de paga o abierta.

¿A qué hora es el Chivas vs Atlas y el Xolos vs América del Play In?

El primer partido del Play In de este torneo Apertura 2024 de la Liga MX dará inicio a las 19:05 con el Chivas vs Atlas , Clásico Tapatío que definirá al equipo que se medirá ante el perdedor del Xolos vs América en el próximo fin de semana.

Por su parte, el partido entre Tijuana y las Águilas, dará inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, de este jueves 21 de noviembre de 2024.

¿Por dónde ver el Chivas vs Atlas y el Xolos vs América del Play In de la Liga MX?

Como bien se mencionó anteriormente, ambos partidos del Play In de la Liga MX no serán transmitidos por televisión abierta o de paga, pues ambos compromisos serán transmitidos en exclusiva por plataformas de streaming.

El Chivas vs Atlas y el Xolos vs América los podrás ver en las siguientes señales:

Chivas vs Atlas: por Prime Video a las 19:05

Xolos vs América: por Caliente TV a las 21:00 horas

¿Cómo se juega el Play In de la Liga MX?

Para aquellos que aún no terminan por entender cómo se disputa y quiénes avanzan en el Play In de la Liga MX, es importante recordar que esta fase del torneo mexicano se juega a tres partidos para definir los últimos invitados a la Liguilla.

El Play In se juega así:

Séptimo lugar de la clasificación vs el octavo lugar

Noveno lugar de la clasificación vs el décimo lugar

Perdedor del juego entre el 7 y el 8 vs el ganador del juego entre el 9 y el 10 de la clasificación

¿Cuándo inicia la Liguilla de la Liga MX?

Luego de que se dispute el Chivas vs Atlas, el Xolos vs América y el tercer partido del Play In, dará inicio la Liguilla de la Liga MX hasta el próximo miércoles 27 de noviembre con los partidos aún por definir.

