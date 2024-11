Conor McGregor agrede sexualmente a mujer y ahora se enfrenta a la justicia

Tras ser acusado de abuso sexual, el luchador irlandés Conor McGregor comparecerá ante la justicia. El incidente supuestamente habría ocurrido en 2018 en un hotel de la capital irlandesa. Esta demanda podría llevarlo a dejar de luchar.

La estrella de artes marciales mixtas acudió hoy ante el Tribunal Superior de Dublín para hacerle frente a la demanda civil presentada por una mujer y otro hombre identificado como James Lawrence.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dice la acusación contra Conor McGregor?

La demanda civil presentada por Nikita Ní Laimhin señala a Conor McGregor de violación y agresión sexual. El juez Alexander Owens indicó que la supuesta violación habría ocurrido el pasado 9 de diciembre.

Ní Laimhin, quien se dedica al estilismo, aseguró que salió con una amiga a una cena de Navidad llevada a cabo el 8 de diciembre de 2018, en la cual consumió alcohol y cocaína. Fue ahí donde ella habría contactado a Conor McGregor y se dirigieron a un hotel.

Sin embargo, los abogados del excampeón de la UFC alegan que la mujer “está intentando extorsionarlo”. Además, alegan que ambos tenían edad similar y habrían estado en contacto en ocasiones anteriores.

conor mcgregor

¿Cómo va el juicio de Conor McGregor?

En el Tribunal Superior de Dublín, uno de los primeros testigos en declarar fue el Dr. Kane, quien es ginecólogo y que el 9 de diciembre trabajaba en la unidad de accidentes y urgencias del Hospital Rotunda.

Ahí confirmó que la mujer fue trasladada en ambulancia y la llevaron a la unidad de tratamiento de agresiones sexuales. Según lo dicho por el doctor, la víctima le contó que salió con un amigo y no recordaba dónde estaba, pero dijo: “Me tenía agarrada del cuello. Me impidió respirar varias veces. Pensé que me iba a matar”.

Hasta el momento Conor McGregor no ha salido a dar ninguna declaración oficial respecto a la acusación de agresión sexual de la mujer; sin embargo, se estará llevando el juicio para conocer más detalles respecto al caso de agresión sexual.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.