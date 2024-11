¿Va por TV Abierta? Chivas vs Pumas: Dónde ver el partido del Apertura 2024 de la Liga MX

El enfrentamiento entre Chivas vs Pumas es uno de los más esperados de la Jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX. Si eres aficionado del Rebaño Sagrado o de los Universitarios, no te puedes perder este duelo que promete emociones fuertes y aquí te contamos todos los detalles del encuentro, especialmente el dónde ver este encuentro.

Tanto Chivas como Pumas llegan a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres. El Rebaño Sagrado, jugando en casa, buscará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir una victoria que los acerque a los puestos de liguilla . Por su parte, los Universitarios intentarán dar la sorpresa en el Estadio Akron y seguir escalando posiciones en la clasificación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En adn40 te decimos dónde ver en vivo el partido Chivas vs Pumas que promete ser uno de los más entretenidos del fin de semana.

¿Dónde ver el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 15?

No habrá transmisión del juego por televisión abierta, solo por streaming. Si quieres disfrutar del Chivas vs Pumas, deberás pagar una suscripción para no perderte ni un solo minuto de las acciones del partido.

Fecha y Horario del partido Chivas vs Pumas

El partido Chivas vs Pumas se jugará en el Estadio Akron el día sábado 2 de noviembre de 2024 en punto de las 7:00 p.m (Hora del Centro de México).

Próximos rivales de Chivas en el Apertura 2024

Jornada 15: Pumas

Jornada 16: Santos

Jornada 17: Atlético vs San Luis

🧠 Enfoque en el partido de este sábado 🇫🇷#DaleRebaño 🐐 pic.twitter.com/Ekyt7jg9QC — CHIVAS (@Chivas) October 30, 2024

Próximos rivales de Pumas en el Apertura 2024

Jornada 15: Chivas

Jornada 16: Querétaro

Jornada 17: Mazatlán

Posibles alineaciones para el partido Chivas vs Pumas

Tanto el Rebaño Sagrado como los Universitarios preparan sus mejores armas para llevarse los tres puntos. Aunque las alineaciones se conocerán momentos antes del partido, te presentamos algunas posibles formaciones que podrían ver acción en el Estadio Akron.

Alineaciones Chivas

‘Tala’ Rangel

Alan Mozo

Jesús Orozco Chiquete

José Castillo

Mateo Chávez

Fernando Beltrán

Fernando González

Víctor Guzmán

Cade Cowell

Jonathan Padilla

Ricardo Marín.

Alineaciones Pumas

Gil Alcalá

Pablo Bennevendo

Rubén DuarteNathanael Silva

Robert Erga

José Caicedo

César Huerta

Ulíses Rivas

Piero Quispe

Ángel Rico

Guillermo Martínez.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.