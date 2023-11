Chris Evans responde sobre si volverán los Vengadores originales para una nueva película

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) están ansiosos por saber si los Vengadores originales harán un regreso épico en una nueva película. Los rumores han estado circulando, especialmente en torno a Chris Evans , quien interpretó al Capitán América. En una reciente entrevista, Evans abordó directamente los crecientes rumores y proporcionó una respuesta que dejó a los fanáticos con más preguntas que respuestas.

Evans, conocido por su papel como Steve Rogers en el MCU, pareció inicialmente sorprendido por la frecuencia con la que surgen estos informes. “Sabes, yo también siempre veo esos informes y es una novedad para mí”, comentó el actor. La especulación sobre un posible regreso de los Vengadores originales, que incluiría a Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson , ha sido tema recurrente en los últimos meses.

A pesar de la persistente especulación, Evans afirmó en entrevista con The View que nadie le ha hablado sobre la posibilidad de un retorno. “Nadie me ha hablado de eso”, declaró de manera enfática en la entrevista. Aunque no cerró completamente la puerta a la idea, expresó su cautela al respecto.

Y mira, nunca diría nunca, pero realmente soy muy protector. Es un papel muy valioso para mí, así que tendría que ser perfecto -Agregó Evans

¿Cuándo se estrena Capitán América: Nuevo Orden Mundial?

La incertidumbre en torno al posible regreso de Evans como Capitán América se suma al misterio que rodea a los proyectos futuros del MCU. Con la próxima película Capitán América: Nuevo Orden Mundial programada para su estreno el 14 de febrero de 2025, los fanáticos especulan sobre si este podría ser el escenario perfecto para el retorno del Capitán América original.

Aunque Evans ha mantenido su postura sobre no haber recibido información sobre un regreso, en abril pasado admitió a The Wrap que “hay más historias de Steve Rogers que contar”. Esta declaración ha dejado a los fanáticos intrigados sobre el futuro del personaje y la posibilidad de su participación en eventos cinematográficos futuros del MCU .

La pregunta persiste: ¿Regresarán los Vengadores originales? Solo el tiempo dirá si los héroes más poderosos de la Tierra se reunirán una vez más en la pantalla grande, o si los rumores seguirán siendo tan esquivos como las respuestas de los actores involucrados.

