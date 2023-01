Esto es lo que tienen en común Shakira y Miley Cyrus

Aunque los últimos dos días solo se habla de Shakira y su colaboración con Bizarrap en la que lanza cientos de indirectas a su ex, no fue la única cantante que logró hacer de su catarsis un éxito en las plataformas de streaming, y que Miley Cyrus hizo lo propio y no tardaron en hacer la comparaciones entre las cantantes. Te decimos de qué se trata.

Cómo que se parecen 🤔, amiguas si salen con alguien así con esa barba y cabello, corran, salgan de ahí parece que hay un patrón 😅 pero no se olviden facturar como Shakira y Miley Cyrus pic.twitter.com/IcFo4dMO3b — Andrew Slevin (@Andrew_Slevin_) January 13, 2023

Miley Cyrus estrena Flowers

A penas un día después de que Shakira se llevó los reflectores, Miley Cyrus estrenó su sencillo Flowers, el cual está dedicado a su expareja Liam Hemsworth, con quien mantuvo una relación de 10 años y por supuesto, también terminó en infidelidad, pero no una, sino varias mientras estaban casados.

Cabe mencionar que Liam Hemsworth cumplió 33 años el 13 de enero, fecha que Miley Cyrus eligió para decirle “puedo quererme más que tu”.

Flores, fuera, ahora

De qué trata la canción Flowers

Mientras que Shakira hace de su canción un acto de empoderamiento feminista en el que no se guarda nada, Miley Cyrus, hace de Flowers un canto a ella misma, de amor propio y lo que se debe hacer para dejar una relación tóxica de más de 10 años, pues asegura que no necesita a nadie para ser feliz.

Empecé a llorar hasta que recordé que yo misma me puedo comprar flores, me puedo sacar a bailar.

¿En que se parecen Shakira y Miley Cyrus?

En que han dejado atrás el amor idílico, en que han entendido no necesitan una pareja para ser felices y que todo el dolor se puede traducir en una canción, además de que la música es su mejor terapia.

