Conoce la historia detrás de La Enfermera, serie que está causando furor en Netflix

A Netflix ha llegado una nueva serie que ha causado furor entre los usuarios de la plataforma, y es que, aunque puede parecer una historia de ficción, la trama se encuentra basada en un caso real de un hospital danés. La Enfermera es la miniserie que ha logrado colarse entre los primeros lugares dentro de la plataforma, esto debido a la terrible historia que cuenta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Enfermera se encuentra protagonizada por Josephine Park (The Rain) y Fanny Louise Bernth (Algo en que creer) adapta el libro The Nurse: Inside Denmark’s Most Sensational Criminal Trial, escrito por Kristian Corfixen y fue publicado en octubre del 2022. Libro que relata la historia de la enfermera Christina Aistrup Hansen, quien fue juzgada hace 12 años por tres asesinatos y un cuarto intento dentro del Hospital Nykøbing Falster, en Dinamarca.

Te recomendamos leer: Patrick Stewart ha roto el silencio y habló de las malas experiencias dentro del set de Doctor Strange 2

La historia en la cual se basa La Enfermera de Netflix

La Enfermera relata la historia de Christina Aistrup Hansen, una enfermera que administró dosis letales de morfina y diazepam a sus pacientes más vulnerables. Además, fue declarada culpable de darle a su hija de 7 años un fuerte medicamento para dormir peligroso para los niños; la enfermera consiguió salir con la suya hasta el 2016.

Fue en el 2016 que se dio pie al juicio, mismo que duró 27 días y saltó a la primera plana de todos los medios daneses, involucrando incluso hasta a 70 testigos. La acusada llegó a apelar a la corte nacional, quien reafirmó la sentencia en 2017. Personas apuntaron a que Hansen sufría personalidad histriónica, enfermedad por la que los afectados intentan llamar la atención constantemente, actuando inapropiadamente.

Al igual que en la serie, fue una enfermera novata llamada Pernille Kurzmann quien dio aviso sobre la mala práctica laboral de su compañera y sus sospechas sobre estas extrañas muertes. Kurzmann tenía problemas para relacionarse con sus compañeras, fue en ese momento que se acercó mucho a Hansen, a pesar de que había sospechas, fue la novata quien descubrió todo; La Enfermera muestra más detalles sobre el caso.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.