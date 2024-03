Luis de Llano ya no me paraliza: Sasha Sokol reflexiona sobre abuso sexual este 8M

La cantante y actriz mexicana Sasha Sokol dio un nuevo paso en la lucha contra el abuso sexual en el Día Internacional de la Mujer al realizar una reflexión a dos años de la denunciar pública contra su agresor, Luis de Llano y advirtió que a diferencia del pasado ya nada la paraliza.

La acción de la actriz ha inspirado a otras víctimas a romper el silencio y buscar justicia, después de que hace dos años tomó la decisión de denunciar al productor mexicano con quien tuvo una relación cuando apenas era una niña.

Sasha Sokol afirma que se transformó su vida tras denuncia contra De Llano

Sokol explicó en redes sociales que ha experimentado una transformación personal al comprender mejor el abuso que sufrió y encontrar la fuerza para tomar medidas legales. Además, el marco legal ha cambiado a su favor con la reciente publicación de un decreto en México que confirma la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Esto significa que los abusadores pueden ser condenados sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el delito.

Esto significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso cometido en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría enfrentar hasta 32 años de cárcel, una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí -, escribió.

Para que mi pasado no le pase a otra.



I) Hoy hace dos años denuncié el abuso que sufrí sumándome a las voces de otras víctimas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Para empezar he cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2024

Sokol comparte historia de abuso de actriz francesa

La historia de Sokol se une a la de otras mujeres que han alzado la voz contra el abuso, como la actriz francesa Judith Godrèche. Ambas compartieron la convicción de que hablar sobre estas experiencias es fundamental para evitar que se repitan en el futuro.

Godrèche instó a la industria cinematográfica a hacer frente a los abusos sexuales y señaló: “¿Es posible que podamos mirar la verdad a los ojos y asumir nuestra responsabilidad en un mundo que está siendo cuestionado?” -, escribió Sokol en redes sociales.

Sasha Sokol afirma que Luis de Llano ya no la paraliza

Sokol también criticó la propuesta de ley de Luis de Llano, su agresor, que busca condiciones equitativas en el juicio de casos de abuso. Ella argumenta que este intento es absurdo, considerando que sus propias declaraciones la llevaron a denunciarlo y demandarlo.

La cantante dijo que Luis de Llano “intenta hacerse pasar por víctima de las consecuencias de sus propios actos”, pero afirmó que ahora que ya ha padecido su forma de actuar “la diferencia es que ya no me paraliza. Ahora, eso mismo, me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé"

En solidaridad con otras víctimas, Sasha Sokol reafirmó su compromiso de alzar la voz contra el abuso sexual. Reconoció la dificultad de denunciar, pero enfatiza que es un proceso que puede llevar a la sanación personal y, sobre todo, contribuir a evitar que el pasado de otras personas se repita.