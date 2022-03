Reputación cómo se construye o se destruye: expertos

Todos los días convivimos con la reputación, un producto o una persona la tienen y ésta se construye con cada una de las cosas que hacemos día a día.

La realidad es que la reputación es lo que hace que nosotros tomemos decisiones sobre lo que nos topamos día a día por eso es importante cuidar la reputación cuidar cómo nos ven a nosotros a nuestra familia a la empresa.

La reputación se construye diariamente con nuestras decisiones y lo más importante nuestra congruencia en lo que hacemos y decimos, la euforia actual por compartir actividades, bromas y eventos por redes sociales nos puede llevar a grandes equivocaciones.

Tatiana Adalid, experta en reputación, destacó que la reputación es algo que se debe de cuidar y debe de ir de la mano de los valores, porque si esta la tentación no sabemos dónde va a terminar.

Lo cierto es que la reputación puede ser dañada por un acontecimiento, un hecho que ponga en riesgo lo construido a nuestro favor.

La solución en el daño de la reputación primero tienes que estar consciente que te afecto, luego cual es la afectación al tema de reputación, si incurriste en tema legal enfrentar a la justicia y de lo contrario enfrentar algo que no es correcto.

Tienes que reconocerlo siempre que pasa algo que uno entiende que no estaba bien lo primero que tienes que hacer esto no está bien me equivoqué y luego lo que voy a hacer para que no vuelva a ocurrir.

Cada uno de nosotros, sin importar nuestra profesión tiene una reputación y de nosotros depende que esté a nuestro favor o totalmente en nuestra contra.

