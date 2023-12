What We Do in the Shadows llegará a su fin con su sexta temporada

Los inolvidables residentes vampíricos de Nueva York están listos para retirarse de la pantalla después de una exitosa carrera. El próximo mes de enero, la aclamada serie What We Do in the Shadows comenzará la producción de su sexta temporada, pero con una sorpresa agridulce para los fanáticos: será la última.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La noticia de la conclusión de la serie ha sido confirmada por fuentes cercanas al proyecto, según informó Vulture . Hasta el momento, FX, la cadena que transmite la serie, no ha emitido comentarios sobre la situación.

What We Do in the Shadows hizo su debut en 2019 como un spin-off y continuación libre de la película de comedia simulada del mismo nombre, dirigida por Jemaine Clement y Taika Waititi en 2014. Desde entonces, la serie ha ganado un lugar especial en el corazón de los espectadores como una de las comedias más entrañables y encantadoras de la televisión.

Te recomendamos leer: ¿Quieres cancelar tu membresía Amazon Prime? Te decimos cómo hacerlo

¿De qué trata What We Do in the Shadows?

Siguiendo las hilarantes y a menudo absurdas hazañas nocturnas de Nandor (interpretado por Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) y Colin Robinson (Mark Proksch), junto con su humano familiar Guillermo (interpretado por Harvey Guillén), la serie ha combinado con éxito la sombría normalidad de la vida en Staten Island con las travesuras del inframundo sobrenatural. La química eléctrica y sincera entre estos personajes inadaptados ha sido un componente clave del atractivo de la serie.

La noticia de la cancelación llega después de que la serie fuera renovada por un contrato de dos temporadas en junio del año pasado, cubriendo las temporadas cinco y seis. Los fanáticos ahora esperan que la conclusión de What We Do in the Shadows permita que la serie se despida adecuadamente y en sus propios términos.

A medida que los vampiros más queridos de la televisión se preparan para su última temporada , los seguidores de la serie esperan ansiosos ver cómo se desarrollarán los destinos de Nandor, Laszlo, Nadja, Colin Robinson y Guillermo en esta última entrega de sus cómicas desventuras vampíricas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.