Pinocho de Guillermo del Toro entre los nominados de los BATFA 2023

La aclamada película “Pinocho” de Guillermo del Toro se encuentra nominada en los British Academy Film Awards (BATFA) en su edición número 76. Lo mejor de todo es que competirá en 3 categorías, a lado de films reconocidos a nivel internacional.

BAFTA dio a conocer este jueves los nominados en su más reciente edición cuya premiación se llevará a cabo el domingo 19 de febrero, exactamente en un mes y la más reciente película de Guillermo del Toro se encuentra nominada en 3 categorías:



Mejor Película Animada

Mejor Diseño de Producción

Mejor Banda Sonora Original

Pinocho de Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

En la primera categoría, la creación de Guillermo del Toro, en la cual el cineasta tardó aproximadamente 15 años, competirá con Marcel The Shell With Shoes On, Puss In Boots: The Last Wishe y Turning Red.

En la categoría de Diseño de Producción, Pinocho que Guillermo del Toro se enfrentará por el premio con All Quiet on the Western Front, Babylon, The Batman y Elvis.

En Banda Sonora Original, Pinocho está nominado junto a las películas: All Quiet On The Western Front, Babylon, The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All At Once.

