Películas y series de la fase 4 del MCU que faltan por estrenarse

Pareciera que con el estreno de Dr. Strange en el Multiverso de la Locura la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel está ya bastante avanzada, sin embargo todo indica que no va ni a la mitad y el MCU aún nos tiene grandes sorpresas antes de llegar al punto culminante de la cuarta etapa de entregas que han vuelto a Marvel Studios en una de las más importantes casas de entretenimient, tanto en pantalla grande como en streaming caseros.

Actualmente se han estrendo varias series y películas que conforman la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y entre ellas están:

WandaVision (serie)

Falcon y el Soldado del Invierno (serie)

Black Widow (película)

Loki (serie)

What if? (serie animada)

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (película)

Eternals (película)

Hawkeye (película)

Spider-Man: No Way Home (película)

Moon Knight (serie)

Dr. Strange en el Multiverso de la Locura (película)

¿Qué falta por estrenarse en la fase 4 del MCU?

A pesar de los estrenos ya mencionados, la fase 4 del MCU aún se encuentra en su etapa de inico y aquí te enlistamos lo que viene para el Universo Cinematográfico de Marvel:

Ms. Marvel (serie) 8 de junio de 2022

Thor Love and Thunder (película) 8 de julio 2022

Black Panther: Wakanda Forever (película) 11 de noviembre 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (película) 17 de febrero 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (película) 23 de mayo 2023

The Marvels (película) 28 de julio de 2023

Capitán América 4 (película) fecha por definir



She Hulk (serie) fecha por definir

Secret Invasion (serie) fecha por definir

Ironheart (serie) fecha por definir

Armor Wars (serie) fecha por definir

I Am Groot (serie) fecha por definir

Blade (película) fecha por definir

Fantastic Four (película) fecha por definir

Black Panther: Kingdom of Wakanda (serie) fecha por definir

Así que ya lo sabes aún falta mucho por descubrir de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel por lo que debes de tener paciencia y tener listas las palómitas y tu capacidad de asombro al cien por ciento.