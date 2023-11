Natalia Jiménez se consolidó como solista este 2023

“Creo en mi”, fue la canción que más me ha definido a mi como solista, creo que cuando escribí esa canción en 2012 y salió hasta 2015, yo necesitaba que oír eso necesitaba oír que yo creía en mi porque no era capaz de decírmelo o sea yo no me lo creía estaba en un momento muy bajo muy difícil y siento que de esos momento salen grandes canciones y bueno pues salió esta canción.