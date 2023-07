Muere Paul Reubens, conocido por su personaje Pee-wee Herman

Muere Paul Reubens , conocido por su papel como Pee-wee Herman, un personaje cómico ficticio que adopta un comportamiento adulto.

¿De qué murió Paul Reubens?

Mediante las redes sociales de Paul Reubens su familia dio a conocer que la noche del domingo, el actor, comediante, escritor y productor estadounidense falleció a los 70 años tras ser diagnosticado con cáncer.

En una publicación de Facebook, resaltaron que luego de que se enteró que estaba enfermo hizo todo lo posible por cuidarse y disfrutar su vida.

Resaltaron que deleitó a muchas generaciones de niños con su positividad, fantasia y creencia en la importancia de la bondad y siempre estuvo agradecido por todo el cariño del público.

Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad.

¿Quién fue Paul Reubens?

Paul Reubens nació el 27 de agosto de 1952 en Peekskill, Nueva York en Estados Unidos. Desde muy pequeño se interesó por la actuación y la comedia. Mientras asistía a la Escuela Primaria Southside, Paul Reubens se subió a un escenario por primera vez e interpretó a Nick Burns en “A Thousand Clown” en The Players Theatre.

Cuando estudiaba en Brookside Junior High tuvo una aparición en The Players en “The Riot Act”, “Camelot” y “On A Clear Day You Can See Forever”. En la secundaria dirigió el club de teatro y apareció en papeles protagónicos en producciones de “The Comedy of Errors”, “My Fair Lady” y “Guys and Dolls”.

Tras graduarse de la secundaria, Reubens se inscribió en el teatro de la Universidad de Boston para luego asistir al programa de actuación en el Instituto de las Artes de California, escuela fundada por Walt Disney.

Comenzó su carrera en la década de 1970 tras unirse a la compañía de comedia en directo Groundlings de Los Ángeles como cómico de improvisación y actor de teatro.

Para 1980, lanzó The Pee-wee Herman Show, una producción basada en ese personaje de ficción que desarrolló durante años. Poco a poco Pee-wee se fue convirtiendo en una figura muy querida y el show duró cinco meses en cartelera y tuvo un especial en HBO .

En 1985, Paul Reubens se asoció con Tim Burton para protagonizar Pee-wee’s Big Adventure que fue muy bien recibido por el público, Tres años después regresó a las pantallas con Big Top Pee-wee, dirigido por Randal Kleiser.

