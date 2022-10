Muere hijo del actor Tim Roth, tenía 25 años de edad

Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado. Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa. Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta. Es el caos y nunca sabes cuándo vas a ser tú. Ponte bien y ve al médico. Fuck cáncer.