Este es el significado de la canción Mátenme porque me muero de Caifanes

Con 37 años dentro de la industria de la música, los temas de Caifanes siguen siendo una de las bandas que se han consagrado dentro del rock en español, pues sus canciones siguen marcando a diferentes generaciones y hoy hablaremos de una de las que ha marcado a diferentes fans, se trata del tema ‘Mátenme porque me muero’, una canción que deja una inigualable huella en las personas que la han escuchado.

Recordemos que la famosa banda de rockeros está integrada por: Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo, Diego Herrera y Alejandro Marcovich, quienes han dejado uno de los legados más importante para la música en español que sin duda alguna ha traspasado las fronteras mexicanas en más de una ocasión, y esta canción fue lanzada a finales de la década de los años 80, y hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar.

Fue en el verano de 1988 cuando la banda lanzó el EP con la canción del mismo nombre, y aunque en aquella época fue considerada como una prueba de parte de la disquera que llevaba los proyectos de la agrupación, ni ellos se llegaron a imaginar que más adelante el resultado sería uno inimaginable, pues a poco tiempo se registraron no menos de 300 mil copias vendidas, y por consiguiente su primer disco de estudio ese mismo año rompió los récords.

Es por eso que hasta ahora, casi 35 años después de su lanzamiento sigue siendo uno de los grandes himnos de la banda mexicana, y lo que muy pocos conocen es el origen de dicho tema, pues al parecer esconde un a historia detrás de sus tristes estrofas que han tocado las fibras más sensibles de los fans y hasta de sus integrantes.

Conoce la historia detrás de Mátenme porque me muero de Caifanes

De acuerdo con la historia que los mismos integrantes de la banda han revelado, el líder, Saúl Hernández, vocalista y principal autor de los más grandes éxitos de Caifanes fue quien escribió el tema dedicado principalmente a su madre, quien murió cuando él era tan sólo un niño, pues en las estrofas que componen esta aplaudida canción, en donde el también guitarrista expresa su sentir, pues hay fans que aseguran sentir el dolor que que desprende este tema y que llega a los corazones de sus fans.

Uno de los detalles más curiosos de la canción es que en esa época, algunos fans creyeron que esta canción tenía que ver con la película de 1951 del mismo nombre, de Tin Tán, pero al parecer, el famosos comediante si los inspiró hasta cierta forma para su look tras su protagónico en la cinta ‘El Bello Durmiente’, una de las grandes joyas del cine de oro mexicano, y esta es su letra completa:

Cuando me muera y me tengan que enterrar

Quiero que sea con una de tus fotografías

Para que no me de miedo estar abajo

Para que no se me olvide como es tu cara

Para imaginar que estoy contigo

Y sentirme un poquito vivo

Mátenme porque me muero

Mátenme porque no puedo

Mátenme porque me muero

Mátenme porque no puedo

Esta enfermedad es incurable

Esta enfermedad ni con un valium, no

Cuando me muera y me tengan que enterrar

Quiero que sea con dulces y no con piedras

Por si alguna vez me buscas

Estaré eternamente lejos

Como para darte solo flores

Te guardaré mil estrellas

Mátenme porque me muero

Mátenme porque no puedo

Mátenme porque me muero

Mátenme porque me muero

