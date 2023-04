Maribel Guardia regresa a trabajar tras muerte de Julián Figueroa

La actriz Maribel Guardia regresó a los escenarios tras el fallecimiento por un infarto de su hijo, Julián Figueroa este viernes en la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” en la que todos sus fans la arroparon con un lleno en la obra producida por Alejandro Gou.

La modelo fue recibida por los espectadores entre aplausos cuando apareció por primera vez en el escenario, después de haber vivido días complicados debido a la muerte de su hijo de apenas 28 años de edad.

El cantautor Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el compositor Joan Sebastian, murió a los 28 años en su domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, de la Ciudad de México, la noche del 9 de abril.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su regreso al teatro?



Maribel Guardia explicó que sintió el arropamiento de sus fans con los miles de comentarios que pudo leer en sus redes sociales: “El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les conteste porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal”.

Explicó que a su hijo le habría gustado verla “entera” en los escenarios como lo hacía antes de su fallecimiento.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Julián Figueroa?

Maribel Guardia informó que el parte médico indica que su hijo falleció por un infarto agudo al miocardio y fibración ventricular; añadió que lo encontraron inconsciente la noche del domingo en su cuarto y a pesar de que se llamó a los servicios de emergencia, Julián Figueroa ya no tenía signos vitales.

“Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, informó Maribel Guardia en sus redes sociales.