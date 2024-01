Subastaron dos guiones originales de “Friends” rescatados de la basura y a un precio sorprendente

Fue una casa de subastas quien puso a la venta dos guiones originales de Friends, esta serie se convirtió en un fenómeno ganando una gran base de seguidores alrededor del mundo, y al enterarse que existían dos borradores de la cuarta temporada listos para vender, los fanáticos y el público general sacaron sus ahorros con el fin de tener una parte de esta famosa producción .

La subasta se dio en Reino Unido y la encargada de llevarla a cabo fue la casa de subastas Hanson Ross, en Royson; los dos guiones originales de Friends fueron rescatados de un cubo de basura en 1998 después de que un trabajador de Fountain Studios los encontrará.

Después de que este trabajador los encontrará, los dos guiones originales fueron guardados durante 20 años hasta que el hombre decidió limpiar su hogar y halló los borradores de Friends, los guiones se encontraban intactos lo que lo llevó a buscar a un gran fan de la serie para entregarlos.

El alto precio que se pagó por los dos guiones originales de Friends

El hombre que tenía los dos guiones originales de Friends buscó contactar con Amanda Butler, responsable de la casa de subastas Hanson Ross con el objetivo de que los borradores se pusieran en venta y él pudiera obtener una remuneración económica por haber encontrado un tesoro perdido para los fanáticos de las sitcoms.

Los borradores se tratan del capítulo The One With Ross’s Wedding (El de la boda de Ross), episodio que tenía un final de dos partes para la cuarta temporada. La primera puja comenzó con 700 euros (13 mil pesos mexicanos), pero la gran cantidad de fanáticos que deseaban tener dichos borradores llevó a que fueran vendidos en 25,500 euros, poco más de 475 mil pesos mexicanos.

El postor que consiguió los guiones se mantiene en el anonimato y Amanda Butler quedó sorprendida por el alto precio en el que fueron vendidos los borradores de Friends, la encargada de la casa de subasta señaló que los postores comenzaron a hacer sus pujas de manera tan rápida que nadie esperaba el precio al que serían vendidos.

