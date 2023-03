VIDEO: Así fue el furor que causo Louis Tomlinson en su visita a México

Las fans mexicanas no olvidan a One Direction, y sus exintegrantes tampoco olvidan a México, tal es el caso de Louis Tomlinson, quien lleva a México en su corazón, y el ejemplo de ello fue el furor que generó entre sus fanáticos esta semana, cuando el cantante visitó la capital del país para presentar su documental All of Those voices en donde narra lo difícil que fue para él la separación de la banda One Direction en 2015.

Estas manifestaciones de afecto, son el resultado del cariño y la admiración que los fans mexicanos sienten por el trabajo musical de Louis, quien cada que puede, intenta regresar al país para llenarse de su energía, como en junio del año pasado, cuando el joven de 31 años, ofreció un concierto intimo en la capital del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Louis Tomlinson?

Louis William Tomlinson, nació un 24 de diciembre de 1991, es un cantante y compositor británico, cuya carrera en los escenarios inició en 2010 como miembro del famoso grupo One Direction.

Así ha sido la trayectoria de Louis Tomlinson

Después de que en 2016, la agrupación anunciara que tomarían un descanso, Tomlinson se lanzó como solista, publicando sus primeras canciones, una de ellas con el famoso dj Steve Aoki. Pero fue hasta el 2020 cuando publicó su álbum debut Walls de donde se desprende el single Two of Us, que dedicó a su madre quien murió de leucemia en 2016.

Louis Tomlinson es fanático del trabajo de su compatriota Robbie Williams y es padre de un pequeño de siete años, llamado Freddie, su más grande amor.

adn40, siempre conmigo.