Johnny Depp no regresará a ‘Piratas del Caribe’; quién lo reemplazará

Luego de varios años complicados, juicios y en pleno litigio legal entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, se han desatado varios rumores sobre la incorporación del actor a la nueva película de Piratas del Caribe, y es que para todos los fans de la saga es difícil imaginar estas escenas sin el icónico Capitán Jack Sparrow.

Lo cierto es que lo más seguro es que Johnny Depp no regrese a la producción, tanto porque él aseguró que no volvería a trabajar con Disney y porque recientemente Jerry Bruckheimer, productor de la saga, aclaró que el actor no está contemplado para la nueva película y que incluso, se estaba trabajando en el desarrollo de otro proyecto basado en la famosa franquicia de Disney.

¿Margot Robbie remplazará a Johnny Depp en Piratas del Caribe?

A través de The Sunday Times, Jerry Bruckheimer reveló que hay dos guiones escritos para la sexta película, uno en el que se incluye a la actriz Margot Robbie y otro sin ella, por lo que los fans han pensado que la saga de Piratas del Caribe podría continuar con la película La Venganza de Salazar o algún spin-off.

Mientras que la opción dos es que tras la salida de Johnny Depp Disney decida hacer un reboot de la historia, protagonizada por una mujer, en este caso Margot Robbie, además los rumores dicen que esta cinta de Piratas del Caribe estaría conformada por un elenco totalmente femenino.

Johnny Depp no volverá a Piratas del Caribe

Lo más probable es que Johnny Depp no regresará a Piratas del Caribe ni por una gran suma de dinero, debido a su salida apresurada de Disney. Inclusive el productor Jerry Bruckheimer aseguró que, al menos por ahora, el actor no formará parte de los nuevos proyectos de la franquicia.

Aunado a ello, aseveró que Piratas del Caribe está en pleno desarrollo de dos guiones y que por el momento ninguno de ellos incluye a Johnny Depp.

