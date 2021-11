‘House of Gucci': Datos que debes saber antes de ver la película

Te dejamos una serie de datos que debes saber sobre la famosa marca italiana de lujo antes de ver la película ‘House of Gucci’.

Estas semanas se ha hablado mucho sobre House of Gucci, la esperada película en la que se representará la vida de Maurizio Gucci y el momento en el que su esposa, Patrizia Reggiani, llevó a cabo un elaborado plan para asesinarlo y obtener su parte de la herencia de la prestigiosa marca de lujo, Gucci.

Es debido a esto que en adn40 nos dimos a la tarea de investigar la numeralia de Gucci así como algunos datos que debes conocer antes de ver la película.

Datos que debes saber antes de ver la película

Gucci, la marca de lujo fue fundada en Florencia, Italia, en el año de 1921 y este 2021 cumplió su primer siglo de tendencias de moda, gran parte del motivo por el que se estrenó la película este año.

En ingresos anuales se estima que anualmente, Gucci, recauda 4 mil 200 millones de euros y cuenta un más de 18 mil empleados.

Además cuenta con 480 tiendas alrededor del mundo, de las cuales 13 tiendas Gucci están ubicadas en México.

El escudo de la casa de moda italiana, se convirtió en una marca registrada hasta 1955 y en 2011, inauguraron el Museo Gucci para celebrar el 90 aniversario de la marca.

Cabe destacar que Gucci es considerada como una de las más valiosas del mundo y de acuerdo al ranking de Forbes, ocupa el lugar 31 de la lista.

Curiosidades sobre el rodaje de ‘House of Gucci’

Por si aún no lo sabes, Lady Gaga será la encargada de dar vida a Patrizia Reggiani, “La viuda negra de la moda” en la película House of Gucci, y consiguió el papel luego de que el reconocido director Ridley Scott, viera su actuación en la multipremiada película A Star is Born.

En total, Lady Gaga usó 70 looks para interpretar a Patrizia Reggiani, a quien estudió tanto que vivió siendo ella durante un año y medio.

Cabe mencionar que Patrizia Reggiani no estuvo nada contenta cuando se le informó que Lady Gaga sería la encargada de darle vida en la película, pues le pareció una “falta de respeto” que Gaga decidiera darle vida en House of Gucci sin antes conocerla.

Además, la House of Gucci se filmó en menos tiempo de lo esperado tomando en cuenta que casi dura 2 horas con 40 minutos. Su realización duró 43 días para ser específicos. Incluso el rodaje de finalizó una semana antes de lo esperado.

