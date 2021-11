‘House of Gucci': Ella es la verdadera asesina de Maurizio Gucci

Lady Gaga dará vida a Patrizia Reggiani en ‘House of Gucci’, la muer que pagó a un asesino para que mataran a su esposo, Maurizio Gucci.

Esta semana se estrenó la película House of Gucci, una de las películas más esperadas del año en la que se nos cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, quien fue asesinado por órdenes de su esposa, Patrizia Reggiani, conocida como “La viuda negra de la moda” y quien será interpretada por Lady Gaga.

Quién fue Patrizia Reggiani

La película House of Gucci nos habla del asesinato de Maurizio Gucci, quien será interpretado por Adam Driver, dando vida a quien fue nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la firma italiana de lujo.

El asesinato del último heredero Gucci estuvo envuelto en el misterio e incertidumbre, mediante el cual se terminó por culpar a Patrizia Reggiani de haber pagado por el asesinato de Maurizio para poder cobrar la parte que le correspondía de la herencia.

‘House of Gucci’ está basada en un libro

La película estará basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, de Sara Gay Forden, y será dirigida por Ridley Scott, quien ha sido reconocido por películas como Alien, Gladiator y Hannibal.

Luego de la investigación, se reveló que efectivamente Patrizia Reggiani había pagado a un asesino a sueldo para que se encargara de la muerte de Maurizio y recibió una condena de 29 años de prisión.

“Es mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en una bicicleta”, fue una de las icónicas frases que dijo Patrizia Reggiani, conocida como “La viuda negra de la moda”, quien también ha mostrado descontento por la actuación que realizó Lady Gaga sin antes haberla consultado.

Si quieres saber más sobre el asesinato de Maurizio Gucci no dudes en ver la película House of Gucci que fue estranada en todos los cines del país desde el 25 de noviembre.

