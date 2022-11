Horóscopos semana 21 al 27 noviembre: Pronósticos y cambio de signo

Empieza una nueva semana y la famosa tarotista y astróloga Maríaesther trae para ti los horóscopos de esta semana, que va del 21 al 27 de noviembre para que sepas lo que le depara a tu signo zodiacal. Así que si aún no sabes tu futuro checa los pronósticos que las estrellas tienen para ti.

Para ADN 40, Maríaesther señala que esta semana será bastante interesante, pues habrá cambio de signo. Y es que este lunes despedimos a Escorpión y ahora iniciamos con Sagitario, uno de los más valiente y justos que hay en los 12 signos zodiacales.

Esto es lo que le espera al signo de Sagitario; amor, dinero y salud

Aries

De acuerdo con la famosa astróloga, esta semana experimentarás cambios buenos que representarán progreso. Para cambiar tu forma de ver el mundo no solo debes tener otro pensamiento, sino tu look, es por eso que recomienda que optar por otro tipo de armazón de lentes. En esta semana no solo verás soluciones a tus problemas, sino cambios positivos en tu trabajo, productividad y creatividad.

Tauro

Según las cartas de Tarot, es momento de cerrar ciclos Tauro, pues dejar cosas abiertas y sin acabar puede ocasionar que después te agarren las carreras. “Organízate, avanza, resuelve lo que tengas que resolver. Es una buena semana para hacerlo”.

Géminis

Maríaesther pide no tener miedo de expresar tus ideas o lo que sientes, pues si se dejan pasar las situaciones y no emitimos nuestra opinión o pensamiento, posteriormente te sentirás frustrado, así que sé valiente.

“Dejamos pasar las situaciones que nos duelen para no generar problemas o por miedo a perder a alguien que quizás sea mejor perder. ¿A qué me refiero? Si te sientes afectada dolido, si sientes que las cosas no van bien, no alargues esa ese dolor esa frustración. Ese sentimiento de molestia, háblalo, exprésalo, tenemos todo el derecho a decir cuando no nos sentimos contentos y pues sí, hay que asumir las consecuencias de expresar aquello que tenemos derecho de decir.

Cáncer

De acuerdo con los horóscopos de la semana, será una buena semana para Cáncer. Es tiempo de agregar gente a tu equipo de trabajo, pues a lo que te dedicas te está rindiendo frutos y los economía está floreciendo.

Leo

Leo, es tiempo de controlar tus celos e inseguridad, pues puede ser que estés peleando mucho con tu pareja por estas situaciones. Pidió que recuerdes que cuando no creemos en nosotros es cuando empezamos a proyectarlo con la pareja o con las amistades, así es que debes de tener más inseguridad en ti mismo.



Virgo

Virgo vivirás una semana de muchos festejos, así que mídete en la comida y cuidad tu alimentación. Habrá muy buenas noticias en cuanto a resultados de una siembra que existe y será una semana de cosecha de logros en tu trabajo. Habrá anuncios de la llegada de bebé a la familia.

Libra

Libra, esta semana será muy buena para ti, ya que pasarás tus exámenes y las pruebas a las que has estado sometiendo. Es momento de ofrecer tus servicios, darte a conocer, debes salir al mundo y ofrecer todo lo que sabes hacer.

Escorpión

Estás en un proceso de cierre y renacimiento, así que créate una nueva imagen y deja atrás los resentimientos y frustraciones para que cargues con el dolor de eventos que ya pasaron.

Esta semana vendrán a ti tema relacionados con tu salud, pues deberás aliviar tus problemas gástricos. Puede que esta semana desafortunadamente te enteres de malas noticias que lo único que van a hacer es fortalecerte y probar qué tan fuerte eres.

Sagitario

Aunque empieza tu signo, tu semana será un poco complicada, ya que deberás cuidarte de gente de la que ya desconfías. “Como dicen, quien se tropieza con la misma piedra, pues ya no es culpa de la piedra es culpa del que no se fijó o no tomó decisiones”.

Esta semana cerrarás relaciones con personas que ya no te aportan. Y es que “no es buena idea poner tu vasito para que te sirvan amargura, enojo o veneno”.

Capricornio

Será una semana para ti Capricornio, pues la astróloga Maríaesther señala que habrá muchos congresos, eventos, reuniones sociales y pláticas. Puede que muchas de estas te aporten muchos conocimientos. Señala que invertir en algún aprendizaje es una inversión grande que vale mucho la pena.

Acuario

Puede que esta semana te sientas triste y con ganas de llorar, así que date la oportunidad de sacar los sentimientos que guardas, independientemente si eres mujer u hombre. Será una semana en la deberás atender temas económicos importantes en el futuro.

Piscis

La tarotista Maríaesther cerró los horóscopos de la semana, del 21 al 25 de noviembre con el signo de Piscis. Si perteneces del signo de Piscis deberás darte un espacio esta semana para descansar y dejar que la gente descanse un poquito de ti. Es momento de liberarte un poquito de las ataduras.

