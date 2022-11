Horóscopos: Estas son las predicciones del 14 al 20 de noviembre

Esta semana, Maríaesther nos recuerda que termina el signo Escorpión, y nos cuenta que nos depara la semana en los horóscopos que van del lunes 14 al domingo 20 de noviembre.

Explicó que al ser una semana en la que termina Escorpión es muy importante considerar la energía de cierre, de transformación, de matar todo aquello que no queremos en nuestra vida, para así resucitar a una nueva actitud y una nueva visión.

María Esther afirma que esta semana es para cerrar capítulos tristes o capítulos que ya aportan y así empezar con una nueva actitud ante los retos.

Esto es lo que dicen las predicciones del 14 al 20 de noviembre.

Aries

Aries tienes la carta de la resiliencia, la carta de la paciencia de la tolerancia y está totalmente relacionada con la familia, puede ser que cuando te aburras o no sientas que empatizas con algún grupo o con alguien en especial tiendas a retirarte alejarte, yo creo que es una semana para poder entender, pues que todos tenemos distintos niveles de conciencia, que todos tenemos distintos procesos y que alejarte puede hacer que pierdas la oportunidad de aprender de los demás y de unirte o de fortalecer los lazos familiares.



Tauro

Tauro ya está saliendo de una situación difícil puede ser una semana en la cual tengas que atender ciertas llamadas de atención de tu cuerpo que te están diciendo atiéndeme, cuídame y vas a salir adelante. Va a salir todo bien, pero vamos a escuchar a nuestro cuerpo y hay que atenderlo.

También procura alejarte de todas esas personas que ya sabes que no te convienen que no te aportan puede ser que haya sido testigo de alguna situación de algún abuso de alguien que abusó de la confianza o se pasó de listo y a veces hacemos como que no vimos, eso nos hace ser parte del problema y ser cómplices puede ser que esta semana te tengas que enfrentar a ser testigo o aclarar una situación.

Géminis

Géminis la vida da vueltas. Ni te preocupes a veces uno quisiera que la gente pagara lo que nos hace y nosotros hacer algo para que ellos paguen no es necesario. Todo se acomoda, la justicia divina, el karma se cumple y no necesitas meterte en problemas, porque siempre hay un orden divino que todo lo resuelve.

Lo que te quiero decir es que no te metas en problemas, que no son necesarios, que aunque te sientas agredido, lastimado, si es posible expresar lo que sientes, pero ese tema de desquitarte o de venganza, de verdad no lleva nada. Bueno, así es que esta semana no te metas en problemas, las cosas se van a acomodar ordena tu vida, ordena la casa y es lo único que queda.



Cáncer

Cáncer es una buena semana para firmar contratos para empezar algún proyecto importante relacionado con firma de documentos con sociedades, con algún proyecto que estás empezando a levantar o incursionando en algo nuevo. No te quedes sentado, no te quedes esperando, es una buena semana para moverte y te va a ir muy bien porque tienes la carta justo de la justicia divina a tu favor.

Leo

Leo, puede ser que esta semana estés muy intuitiva, muy intuitivo, muy sensible, puedes estar recibiendo algunas señales, algunas percepciones que a veces no les damos importancia, pero que no se puede pueden estar hablando muy fuerte para llamar nuestra atención, también es una semana en la que te piden precaución, sobre todo en las noches, cuida tu dinero y cuida tu celular.

Sobre todo estamos como muy dispersos como muy desconectados y de repente no nos damos cuenta donde dejamos las llaves, por eso cuida tus valores, pendiente de ellos, puedes estar muy disperso, es importante que manejes tu concentración y enfoque.

Virgo

Virgo dicen que las penas con pan son menos y probablemente esta semana tengas una situación que haga que te olvides un poquito de los problemas emocionales, que te olvides un poquito de aquel o de aquella.

Disfruta los placeres que la vida te ofrece, puedes recibir un regalo importante esta semana, alguna buena noticia y en eso es en lo que hay que enfocarnos, en lo bueno que estás recibiendo porque a veces le dedicamos demasiada energía y demasiado tiempo aquello que nos baja la energía.

Libra

Libra estás en una disyuntiva, porque de un lado tienes el aspecto material y del otro lado del aspecto espiritual. Yo no sé quién dice que la espiritualidad está peleada con lo económico con lo material.

Tu trabajo siempre tiene que ser redituable, no importa la labor a la que te dediques porque en ella pones energía entonces es una excelente semana de equilibrar dinero con espiritualidad, si ya le dedicaste mucho tiempo al dinero, pues es hora de que equilibres con tu aspecto interno.

Escorpión

Escorpión, mira tienes ese poder de lograr niveles altos de tener autoridad, de que la gente te escuchr. Tienes que mediar un poquito si te escuchan por temor o por que les inspiras respeto, a veces solemos ser muy duros, muy estrictos, ya sea con nuestros hijos o en el trabajo con nuestros subordinados o con la pareja.

En el amor y la empatía recuerda que una cosa es el temor y otra es el respeto. Esta semana una oportunidad de viajar y de un viaje lindo creo que va a estar muy interesante todo lo que vas a conocer.

Sagitario

Parece que estás muy empeñado y muy enfocado en un proyecto que disfrutas, que por fin estás descubriendo estabilidad o este talento y lo estás explotando y veo claramente la cosecha de tu trabajo, estás adquiriendo experiencia.

Estás adquiriendo mucho conocimiento y mucha práctica y ya vas a empezar a recibir la cosecha o dicho de otra forma ya es momento de cobrar bien. Así que analiza todo aquello que le has invertido y ve de qué forma estás ofreciendo tus servicios o te estás alquilando, es el momento de cobrar, de darte tu lugar.

Capricornio

Capricornio ya vamos de salida de esas rachas difíciles, se están cerrando ciclos complicados. Quizás está saliendo de un tema de salud que te tenía agobiado

En una situación financiera que no veías la salida, ya es el momento de tomar tu lugar, de volver a recuperar el rumbo y de creer en ti además de aplicar esa confianza que otros te tienen, pero que tú te olvidas.

Acuario

Acuario es una semana para empezar a capitalizarte a recuperar ganancias, a ofrecer tus servicios, hacer alguna campaña publicitaria de lo que haces o de pedir algún aumento en tus prestaciones o en tu sueldo.

Puede ser que esta semana recibas un regalo, algún reconocimiento que no esperabas, es una excelente semana para reencontrarte con amistades del pasado.

Piscis

Picis te están saliendo justo dos cartas de tu signo que hablan de todo ese aspecto emocional sensible que tú tienes. Toda esa actitud que puede ser muy mediadora y muy conciliadora. Las cartas están diciendo: Toca la puerta pide eso que necesitas, habla porque a veces pensamos que la gente va a adivinar lo que necesitamos y este es el momento de pedir bien.

Eres una persona muy sensible, pero ya es el momento de dar ese paso fortalecerte porque se abre una nueva oportunidad de trabajo.

