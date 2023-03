Presunto agresor de Heidy Infante interpone demanda, asegura que ella lo acosó

Heidy Infante, nieta del ícono del Cine Mexicano, Pedro Infante, sufrió una agresión sexual el pasado 4 de marzo durante una presentación en Iztapalapa por parte de un sujeto que estaba en aparente estado de ebriedad, sin embargo, el caso ha dado un vuelco un poco esperado; pues Yian “N”, presunto agresor de la vocalista la “Nueva Sonora Dinamita”, procedió legalmente contra ella, ya que asegura que lo acosó al tocarle un glúteo.

Heidy Infante es demandada por su presunto agresor, asegura que ella lo acosó

La abogada de Yian “N”, Raquel Rivas señaló a los medios de comunicación que su cliente no ha sido formalmente citado a presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque ella, como su representante, le recomendó asistir a dar su declaración. También aclaró que interpusieron un amparo para que no sea detenido, recurso que todavía no ha sido aceptado por las autoridades, por lo tanto, no saben si va a ir a declarar.

Él cuenta con un amparo en contra una orden de aprehensión, detención (…) recordemos que estamos ante materia penal, entonces la denuncia sería por los tocamientos realizados por parte de la señorita ‘HI’. Ya que ella fue quien inició los tocamientos sin el consentimiento en contra de nuestro cliente -agregó la abogada.

Al cuestionarla sobre la solicitud de una alerta migratoria hacia su cliente, dijo: “no es una orden de detención, es únicamente con la finalidad de localizar e informar por medio de sus puertos migratorios marítimos o terrestres, si es que llega a salir del país”. Además aseguraron que existe una campaña de desprestigio en contra de su cliente y van a proceder legalmente.

Heidy Infante pide justicia y que su agresor sea detenido

La cantante Heidy Infante de 43 años de edad fue entrevistada por Venga la Alegría, donde reveló cuales fueron las consecuencias del ataque que sufrió por parte de Yian “N”.

Realmente tengo muy lastimado mi cuello. Mi oído está abierto por la parte de atrás, no escucho muy bien, no sé si esté gritando. Yo no sé si esto vaya a tener consecuencias. Me rompió mis uñas, tengo un esguince y mi columna está inflamada”, declaró la cantante.

¡Heidy Infante nos comparte en exclusiva las lesiones que sufrió por parte de un hombre durante una presentación en Iztapalapa y revela que teme por su vida! 😱🚨📺 #VLA #EsteMartesHaré pic.twitter.com/SoQ7hbUbR8 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 7, 2023

De igual manera aseguró que está preparada para la demanda de su agresor y no descansará para que se haga justicia en su caso, y pidió a las autoridades que revisen minuciosamente el caso, ya a su parecer Yian “N” merece estar detenido.

¿Qué van a decir tus abogados? Desde un principio huiste, me maltrataste, me golpeaste, abusaste de mí. ¿Qué van a decir tus abogados? Que te ofendí al no quererte en el escenario porque estabas en estado inconveniente -dijo.

