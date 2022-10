VIDEO: Así se vivió el Festival Coordenada en Guadalajara

Uno de los Festivales más esperados por los Mexicanos llegó a la Perla Tapatía, donde hubo libertad de escuchar a distintas bandas, para divertirse. Dulce y su novio cumplieron una apuesta para vestirse muy peculiar.

Y es que la edad no es ningún impedimento, así nos lo y demostró doña Teresa que acudió desde la CDMX, a quien la llevaron sus hijas, “se qué no es para mi, no es para mi edad, pero lo estoy disfrutando mucho”.

Y a pesar de ser un festival mayormente de rock, este año Banda Los Recoditos fueron los invitados especiales.

Queremos ganar más corazones que a lo mejor no sabe de nuestra música y por eso queremos conquistar más corazones.

Y así fue como más de 40 mil personas disfrutaron de bandas como los Caligaris, Caifanes entre muchas otras.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

lmo