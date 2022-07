Fecha, lugar y precios del concierto de Travis en la CDMX

La banda británica de rock alternativo, Travis, anunció este jueves 28 de julio que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para celebrar los 20 años de su disco The Invisible Band.

Este disco fue el tercero que grabó la agrupación originaria de Glasgow, Escocia, y se colocó en el lugar número uno en el Reino Unido durante sus primeras cuatro semanas, además recibió una nominación en los Brit Awards como el mejor álbum de aquel año. El nombre de ese albúm de Travis se refiere a que la gente escucha a sus bandas sin conocer realmente a las bandas y sus integrantes, por lo que solamente conocen su música y voces. En esta presentación podrás disfrutar de las canciones que lo conforman completamente en vivo.

Travis confirma que tendrá concierto en solitario en la CDMX y ando bien contenta ❤️🥹 — Mariposa de Papel (@muryposa) July 28, 2022

La última vez que Fran Healy, Andy. Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose visitaron México en el año 2019 para el Festival Corona Capital en Ciudad de México y en Guadalajara de aquel año.

Detalles del concierto de Travis en México

El concierto será el próximo 8 de octubre de 2022 en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar a las 7:00 p.m.

Los boletos salen a la venta el próximo lunes 1 de agosto y a través de Súper Boletos y en la taquilla del Velódromo, pero solo un día antes del concierto.

El precio de los boletos para ver a Travis en la Ciudad de México es de 500 pesos en sección general y 1500 pesos en la sección VIP.

Así que ya tienes todos los detalles para que disfrutes en vivo de “Driftwood”, “Turn”, “Why Does It Always Rain on Me?”, “Closer”, “Everything At Once” y muchas rolas más de esta exitosa banda.

hcj