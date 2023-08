Conoce el nuevo k-drama romántico que apunta a romper Netflix este mes

Los amantes de los k-dramas están a punto de recibir una nueva dosis de romance y fantasía, ya que Netflix se prepara para lanzar su próximo éxito televisivo: “Destined With You”. Protagonizado por Rowoon y Jo Bo Ah, este emocionante k-drama promete cautivar al público con una historia apasionante y elementos mágicos que lo diferencian de otras producciones del género.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Mientras aún nos encontramos disfrutando de los recuerdos de “See You In My 19th Life” y “King The Land”, y continuamos sumergidos en las emociones de “Hidden Love”, Netflix nos presenta una nueva oportunidad de sumergirnos en un mundo lleno de romance y misterio.

“Destined With You” se presenta como una serie dramática en la que el romance y la fantasía convergen de manera única. La trama se centra en la historia de amor entre una joven coreana que descubre un antiguo libro sellado hace 300 años y un hombre que se convierte en víctima de los eventos desencadenados por ese mismo libro. Este enfoque único promete ofrecer una experiencia cautivadora y emocionante para los espectadores. El guion fue escrito por No Ji Sul, conocido por su trabajo en “100 Days My Prince”, mientras que la dirección estuvo a cargo de Nam Ki Hoon, quien previamente dirigió “Oh My Baby”.

Protagonistas que conquistarán tus corazones

Jo Bo Ah , conocida por sus roles en “ Forest ” y “ Tale of the Nine Tailed ”, dará vida a Lee Hong Jo , una dedicada empleada de una oficina gubernamental que se ocupa de las quejas de los ciudadanos de Onju. Acostumbrada a lidiar con situaciones complicadas, se muestra resiliente y enfocada incluso en las circunstancias más desafiantes.

, conocida por sus roles en “ ” y “ ”, dará vida a , una dedicada empleada de una oficina gubernamental que se ocupa de las quejas de los ciudadanos de Onju. Acostumbrada a lidiar con situaciones complicadas, se muestra resiliente y enfocada incluso en las circunstancias más desafiantes. Rowoon, quien ha brillado en producciones como “Tomorrow” y “She Would Never Know”, interpretará a Jang Shin Yu, un exitoso abogado con un objetivo crucial: romper la maldición que ha afectado a su familia durante generaciones. A medida que su salud empeora y enfrenta cambios inesperados, su determinación se vuelve aún más fuerte.

¿Cuándo se estrena “Destined With You”?

La espera está a punto de terminar, ya que “Destined With You” tiene programado su estreno oficial el próximo 23 de agosto. Aunque Netflix Latinoamérica aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en su plataforma, los fanáticos pueden esperar la llegada de este emocionante k-drama con una mezcla de romance y fantasía.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.