Dave Bautista se despide para siempre de Guardianes de la Galaxia

El actor Dave Bautista confirmó que le dirá adiós y hasta nunca a su papel de “Drax”, en los Guardianes de la Galaxia, una de las trilogías más importantes de superhéroes que ha habido en los último años.

En entrevista para la revista GQ, el luchador de la WWE que se convirtió en actor, señaló que Guardianes de la Galaxia Vol.3 , que se estrenará en mayo de este 2023, será la última vez que interpretará al personaje.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - Groot bailando

El expeleador de artes marciales mixtas mencionó que está feliz y tranquilo al decirle bye a “Drax”, así como muy agradecido de haber interpretado este papel importante del Universo Cinematográfico de Marvel .

Aunque, si bien el actor dijo estar muy agradecido de que lo contemplaran y le dieran el papel de “Drax” en la trilogía de Guardianes de la Galaxia , señaló que “es un alivio” ya no interpretar a este personaje, ya que realmente era una tortura el proceso de maquillaje, pues era muy largo.

No obstante, ahora que comienza una nueva etapa de su vida y nuevos proyectos, dijo estar muy nervioso, sin embargo él mismo se obliga a hacer las cosas, pues de lo contrario no avanzará en su camino como actor.

“Tengo miedo de las cosas… Estoy nervioso por las cosas. Pero puedo obligarme a hacer cosas que me hacen sentir incómodo porque sé que no llegaré a ningún lado si no lo hago”, dijo.

¿Quién es Dave Bautista?

Dave Butista nació el 18 de enero de 1969 en Washington, Estados Unidos. Desde pequeño convivió en ambientes violentos e inseguros. Asimismo, vivió con carencias económicas. Antes de ser actor tuvo trabajos como portero de una discoteca y socorrista.

Su gusto por las artes marciales hizo que se convirtiera en un luchador exitoso y 6 veces campeón de la WWE. De esta manera obtuvo las miradas de los productores de televisión y cine.

Dave Bautista actualmente está trabajando para Netflix, robando escenas en Glass Onion, la muy celebrada secuela de Knives Out. Además, muy pronto será el protagonista en el thriller de M. Night Shyalaman A Knock at the Cabin.