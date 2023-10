Lo que sabemos del live action Cyberpunk 2077

La idea de adaptar las historias de los videojuegos a las pantallas cada vez sea ha hecho más ambicioso, pues en la mayoría de los casos se llega a tener un éxito rotundo. Un claro ejemplo es el live action que hicieron de The Last of Us y Arcane. Ambas historias fueron bien recibidas por los fanáticos y esto provocó que Cyberpunk 2077 esté muy cerca de tener su propia adaptación.

Y es que para los creadores de Cyberpunk 2077, tras las fallas que presentó el videojuego , se sienten con la necesidad de regresarles a sus fanáticos la oportunidad de disfrutar aún más esta historia futurista no muy lejana a la realidad que se espera para la humanidad en las próximas décadas. Asimismo, esta posible serie promete estar a la altura de otras adaptaciones como Game of Thrones, One Piece, Halo y el Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Debido a que en su mayoría los live action han sido un éxito, el miedo por sacar Cyberpunk 2077 ha disminuido considerablemente, pues, aunque tendrán que invertir millones de dólares en efectos especiales, se sabe que la productora Anonymous Content será la encargada de explotar dicha historia para así desarrollar un éxito rotundo en la televisión.

Esto es lo que se sabe del live action de Cyberpunk 2077

Fueron los propios creadores del videojuego, CD Projeckt RED, quienes dieron a conocer a través de su página oficial que el live action de Cyberpunk 2077 está muy cerca de ser un hecho garantizado y todo esto quedará en manos de Anonymous Content, los cuales, no han dicho aún qué es lo que tienen preparado para llevarlo a las pantallas.

De este modo, es muy poco lo que se sabe sobre este live action, pero, si logran conectar con los fanáticos de igual manera que lo hizo Netflix con Cyberpunk: Edgerunners, es muy probable que dicha historia hasta tenga una secuela garantizada.

