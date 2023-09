“La maravillosa historia de Henry Sugar” película de Wes Anderson que se estrenará en Netflix a finales de septiembre

El director de cine Wes Anderson, conocido por su estilo visual único y sus películas inconfundibles como “Isla de perros” y “La vida acuática”, se adentra en el mundo del streaming por primera vez con una adaptación muy esperada. Anderson ha llevado a la pantalla grande numerosos proyectos cinematográficos, y esta vez, ha optado por Netflix como plataforma para el estreno de su mediometraje “La maravillosa historia de Henry Sugar”, basado en la obra “Wonderful Story of Henry Sugar and Six More” de Roald Dahl. El estreno está programado para el 27 de septiembre.

Sinopsis:

“En esta entrañable historia, un hombre rico descubre la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos y decide aprender a dominar dicha habilidad para hacer trampa en los juegos de azar”.

El elenco de la película está compuesto por estrellas de renombre, incluyendo a Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Benedict Cumberbatch y Dev Patel.

Esta no es la primera vez que Anderson se aventura a adaptar la obra de Dahl, ya que previamente lo hizo en 2007 con “El fantástico Sr. Zorro”. Además de “La maravillosa historia de Henry Sugar”, Anderson tiene tres cortometrajes adicionales programados para su lanzamiento a finales de septiembre en Netflix: “The Swan” el 28 de septiembre, “The Rat Catcher” el 29 de septiembre y “Poison” el 30 de septiembre. Esto significa que habrá una semana completa de obras de Wes Anderson que no querrás perderte.

¿Por qué eligió Wes Anderson a Netflix como plataforma para su nueva película? El director compartió sus pensamientos: “Siendo una película de 37 minutos, Netflix es el lugar perfecto para alojarla, porque realmente no es una película. Estas cosas solían hacerse en la BBC, con las llamadas ‘Play for Today’, dirigidas por gente como Stephen Frears, John Schlesinger o Alan Clarke. Eran programas de una hora o incluso menos. Me imaginé algo así".

Sobre su enfoque en la adaptación de la obra de Dahl, Anderson dijo a Netflix :

Cuando finalmente tuve el momento de inspiración, la idea fue: ‘Estoy igual de interesado en la manera en la que Dahl cuenta la historia que en la historia en sí'. Si lo haces usando sus palabras, sus descripciones, tal vez sabré cómo hacerlo

