Corona Capital 2022: ¿Cuándo salen los boletos en venta general?

Sí eres de las personas que no alcanzó a comprar su boleto en la preventa para ver a My Chemical Romance, Artic Monkeys o Miley Cyrus en el Corona Capital 2022, no te preocupes, pues la venta al público en general está a punto de llegar.

En la preventa al público en general, podrás adquirir abonos para los tres del Corona Capital 2022 en donde se presentarán más de 60 bandas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la venta general de boletos para el Corona Capital 2022?

La venta al público en general de los boletos del concierto Corona Capital 2022 a celebrar del 18 al 20 de noviembre, será el próximo miércoles 15 de junio.

De acuerdo con los organizadores del evento, será a partir de las 11:00 de la mañana del miércoles, que todos los interesados podrán adquirir sus boletos ya sea en abono para las tres fechas o por días.

Los costos de los boletos en venta general serán los siguientes:

Corona Capital Corona Capital 2022: Venta general

Los boletos los podrás conseguir en el portoal oficial de Ticketmaster dando click en el siguiente enlace .

Listo el cartel oficial y los detalles del Corona Capital 2022

Por si aún no estás seguro sobre si comprar o no tus boletos para el Corona Capital 2022, deja te recordamos la cartelera que presentaron los organizadores del evento, el cual se llevará a cabo el próximo 18, 19 y 20 de noviembre.

Como es tradición este evento tiene fecha en días de la conmemoración de la Revolución Mexicana y trae consigo a grandes bandas de distintos géneros músicales que lo convierten en uno de los festivales más relevantes y esperados, además de que año con año convoca a miles de personas para disfrutar de una fiesta que dura tres días y que está llena de música y buena vibra al oriente de la CDMX.

Twitter

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app .

ytc