Así luce “Dani”, niña que protagonizó “Abracadabra” a 30 años de su estreno

Abracadabra es una de las películas más conocidas para el entretenimiento familiar, la cinta fue estrenada en 1993, dirigida por Kenny Ortega y recibió premios muy relevantes para gran parte de su elenco, algunos de ellos aún son recordados por su participación dentro de la cinta, este es el ejemplo de Thora Birch, actriz estadounidense que interpretó a Dani, hermana del protagonista.

La película fue protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker, Omri Katz, Thora Birch y Vinessa Shaw. Birch quien fue la encargada de darle vida a Dani, fue nominada en los premios Artista Joven en la categoría de Mejor actriz juvenil principal en una película de comedia. Muchos recuerdan el rostro de la joven que en ese momento era una niña, pero poco saben cómo luce actualmente la actriz.

¿Qué fue de Thora Birch tras participar en Abracadabra?

Thora Birch tenía tan solo 10 años cuando participó en Abracadabra interpretando a Dani, la joven logró una gran interpretación que enamoró a gran parte del público y dejó su nombre marcado dentro de la industria. Esto le permitió a la actriz mantenerse activa hasta el día de hoy, consiguiendo una gran carrera actoral dentro de famosas producciones.

La actriz nacida en California fue parte también de las películas Now and Then, Alaska, American Beauty, The Hole y Ghost World, entre otras. Thora Birch participó en otras películas, lamentablemente esas cintas no fueron un éxito y muchas personas pensaron que había abandonado el cine, aunque esto no es verdad e incluso ha debutado como directora.

Thora Birch ha seguido frente a las cámaras, volviendo a resaltar en producciones como The Walking Dead y Merlina. Actualmente la actriz tiene 41 años de edad, y poco se sabe de su vida privada, la actriz no cuenta con redes sociales, pero hay fotos actuales de ellas en internet con las que los fanáticos han podido ver el cambio físico que ha tenido la pequeña Dani de Abracadabra.

