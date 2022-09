La famosa canción de José José que podría estar describiendo un abuso

José José fue considerado uno de los intérpretes musicales más importantes de la industria en México, conocido como el Príncipe de la Canción sus melodías se convirtieron en grandes éxitos que hasta la fecha siguen sonando y hoy es recordado a tres años de su muerte, sin embargo no solo su aniversario luctuoso es lo que lo tiene en el ojo del huracán, sino el tema de una canción suya que podría estar describiendo un abuso.

Se trata de Buenos Días Amor, compuesta por Cuco Sanchez y que José José hizo famosa al integrarla en su álbum número 11 lanzado en 1977.

Según algunos internautas, Buenos Días Amor estaría describiendo un abuso sexual, pues si bien no es de forma explícita, la letra describe lo que podría ser un acto sexual no consensuado , ya que se entiende que la persona a la que José José le canta se encuentra dormida y despertó sorprendida. No la dejó hablar y con ‘un beso’ la calló.

“Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía”, versa la canción.

A esto se agrega que la canción de José José explica que la persona denota molestia, pero que no dijo nada, pues según la letra, esta mujer ‘estaba enamorada’.

“Abandonada a la suerte de la mañana, escondiste tus temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que estás enamorada”

Estos versos han causado polémica pues para algunos usuarios de redes sociales la canción narra un abuso sexual hacia una persona que dormía.

Letra de Buenos Días Amor de José José

La mejor opinión es la tuya por lo que aquí te dejamos la letra completa de Buenos Días Amor para saques tus propias conclusiones:

Confundí tu piel de nácar con la mañana



Confundí tus ojos verdes con agua clara

Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada

Yo estaba soñando y tú, a mi lado, acurrucada

Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día

Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a una mujer como tú

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a otra mujer como tú

Abandonada a la suerte de la mañana

Escondiste tus temores bajo la almohada

Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada

El que calla otorga y sé que estás enamorada

Buenos días, amor, amor, amor

¿Qué tiene tu cara?

Que ha perdido el color, amor, amor

Y no dice nada

He viajado tu piel de Norte a Sur

Y no he encontrado a una mujer como tú.

