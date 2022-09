Cambios en el Corona Capital 2022; algunas bandas ya no estarán

El Corona Capital es uno de los festivales musicales más esperados año con año en la CDMX, ya que dentro de su cartel presentan bandas de rock alternativo de talla internacional, y este año no será la excepción, sin embargo algunos de los grupos que se habían confirmado para la edición 2022 han cancelado su participación.

Como es costumbre, el Corona Capital de este 2022 tendrá sede en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez al oriente de la CDMX.

¿Cuáles bandas ya no estarán en el Corona Capital?

A través de su cuenta de Twitter el Corona Capital anunció a las bandas que no podrán estar en la edición 2022 “Lamentablemente, Two Door Cinema Club y Brian Wilson no podrán ser parte del festival ¡Esperamos verlos pronto!” publicaron en la red social oficial del evento.

Sin embargo no todas las noticias que dio a conocer el festival son tan malas pues lejos de haber anunciado que dos exponentes no estarán en la edición 2022 se dio a conocer que habrá 7 invitados más al cartel que se había dado a conocer hace algunos meses.

Cartel del Corona Capital 2022

Como es tradición el Corona Capital tendrá fecha en días de la conmemoración de la Revolución Mexicana y trae consigo a grandes bandas del rock alternativo que lo convierten en uno de los festivales más relevantes y esperados, además de que año con año convoca a miles de personas para disfrutar de una fiesta que dura 2 días y que está llena de música y buena vibra al oriente de la CDMX.

¿Ya tienes tus boletos?

