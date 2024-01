Café con Aroma de Mujer: Cuándo y a qué hora inicia

Una de las telenovelas colombianas de gran éxito en México regresa a la pantalla chica, pero en una nueva versión protagonizada por William Levy y Laura Londoño, en una versión idéntica a la original de RCN, pero actualizada a nuestros tiempos, estamos hablando de Café con Aroma de Mujer.

Cabe recordar que la versión protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker en 1994, lanzó a la fama internacional a ambos artistas y fue un éxito internacional.

¿Cómo fue recrear la versión de Café con Aroma de Mujer?

En entrevista para adn40, Laura Londoño reconoció que no había visto la versión original y tomó la decisión de no hacerlo para no sentirse abrumada y poderle dar su propio toque.

Reconoció que cuando grababa lo que más le preguntaban era cómo era estar cerca de William Levy, por lo que dijo estar todo el tiempo enfocada, y no dejarse llevar por la euforia y no poder realizar su trabajo.

¿Cuándo se estrena la nueva versión de Café con Aroma de Mujer?

La nueva versión se estrena este lunes 29 de enero por Azteca Uno, en horario estelar.

